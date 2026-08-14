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¿Aldo Rendón fuma cannabis en La Casa de los Famosos? Se le cayó un vape y quiso disimularlo

Esto es lo que el stylist fumaría en el ‘asifor’ (espacio escondido en el patio).

Agosto 14, 2026 • 
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Aldo Rendón tuvo descuido

La Casa de los Famosos México, José Luis Ramos

Desde temporadas pasadas de La Casa de los Famosos México, se sabía que existe un cuarto escondido de las cámaras cercano a la puerta principal y en una esquina del patio, donde los participantes van ocasionalmente sin la mirada del público.

En la edición donde estaba Gala Montes y Adrián Marcelo se mencionaba ese lugar, pero realmente no se sabe si solo es para fumar nicotina sin que las cámaras los tomen.

Pero lo ocurrido con Aldo Rendón podría abrir las posibilidades de lo que ocurre en ese lugar, que en la cuarta temporada de 2026 los habitantes llaman “el asifor” (palabra usada comúnmente por Karina Torres para referirse a algo o alguien sin nombrarlo).

Y es que en el vestidor, a Aldo Rendón se le cayó un objeto, e intentó ocultarlo. Tras voltear a la cámara, lo tapó con su pie, y después intentó disimular y recogerlo tapándolo con su ropa.

La cuenta de X “tu tía Sandra” recuperó el momento y lo publicó. Las imágenes hablan por sí mismas:

Por el aspecto del artefacto, usuarios en redes sociales apuntaron a que trataba de un vape, de la marca Muha Meds, utilizado para consumir extracto de cannabis.

Riesgos de los vapeadores

Los vapeadores se convirtieron en una alternativa al cigarrillo, pero como sistemas electrónicos de administración de nicotina. Sin embargo, autoridades de Salud han advertido que comúnmente tienen aditivos, sabores y productos químicos que son tóxicos para la salud.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguró entre enero 2021 y julio 2022 más de 11 mil vapeadores.

Se encontró que en los vapeadores hay más de 30 sustancias no reportadas en sus empaques, las cuales representan un gran riesgo a la salud y medio ambiente.

Aldo Rendón La Casa de los Famosos México
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