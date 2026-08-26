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¿Hermana de Yanet García ya sabía de la ELIMINACIÓN? Denunció a producción: “Son un fraude total”

Prisma García publicó un mensaje y luego lo borró, e incluso trató de justificarse. Después ELIMINÓ su cuenta de X.

Agosto 25, 2026 • 
TVyNovelas
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Yanet y Prisma García

Instagram, X

Un día en El Exilio bastó para que los muebles de La Casa de los Famosos México tuvieran tiempo para reflexionar, luego de que el público los envió a ese lugar. Pero solo dos de ellos volvieron a la competencia.

Galilea Montijo anunció que los habitantes del reality show votarían por el habitante que esperaban de vuelta, y el resultado fue determinante: Ese Pérez y Luis Chaparro retornaron.

Yanet García fue la eliminada de la competencia.

Sin embargo, minutos antes de que se supieran los resultados de los habitantes, Prisma García, hermana de Yanet García, denunció que ella ya sabía de la eliminación, y acusó a la producción de La Casa de los Famosos México:

“Lamento darles esta noticia, pero ya nos dijeron que efectivamente van a sacar a Yanet... Ella será la eliminada, son un fraude total”.

Prisma García borró el mensaje, y después se justificó al decir que no debió hacerlo, pues podría haber sido información errónea.

Pero el resultado final confirmó todo. Yanet García sí fue eliminada,

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Prisma García

X

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Prisma García

X

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Prisma García

X

Pero luego pasó algo. Tras la eliminación de Yanet García, la cuenta fue completamente eliminada.

prisma-eliminada.jpg

yanet garcía La Casa de los Famosos México No te pierdas
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