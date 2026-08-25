Susana Zabaleta dice que sus tíos fueron abducidos por OVNIS: “no se volvió a hablar de eso”

“Es que no te lo quiero contar porque tampoco sé muy bien qué fue lo que pasó”.

La polémica soprano contó un secreto familia que pocos pueden creer. Y es que Susana Zabaleta dio a conocer que dos de sus tíos fueron abducidos por un OVNI (Objeto Volador No Identificado).

‘La Zavaleta’ acudió al podcast del influencer Jonathan Vest, mejor conocido como ‘Gusgri’, y ofreció una entrevista la cual fue titulada: ‘Mi vida como Susana Zabaleta y secretos que nunca dije’.

Entre sus dichos, Susana contó que cuando apenas era una niña de entre 12 y 13 años, presenció el momento en el que la esposa de su tío llegó contrariada a contar lo que acababan de vivir.

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“En mi familia no se volvió a hablar de eso nunca más. Mi mamá tenía un único hermano. Yo tendría como unos 12 o 13 años. Y llega una vez la esposa del hermano de mi mamá muy ida y dice: ‘Es que no te lo quiero contar porque tampoco sé muy bien qué fue lo que pasó’”, narró Susana.

Luego, se quedó atenta al momento del relato en el que sus tíos regresaban del rancho de su abuelo cuando el vehículo en el que viajaban se descompuso.

“Veníamos del rancho y la camioneta se paró, ¡pum! Y dice: ‘Lo único que recuerdo es despertar, ya era de día y decir: ¿la camioneta está bien? Y volteó tu hermano y me dijo: sí’. Entonces dice mi mamá: '¿Pero cómo? ¿Se descompuso la camioneta?’, ‘Es que vimos una luz muy fuerte y se descompuso la camioneta, y sólo me desperté al día siguiente’. Y es como si ninguno de los dos hablamos en todo el camino, porque nadie sabía qué era lo que había pasado”, dijo Zabaleta.

Finalmente, la intérprete manifestó que años después de aquella noche, sus tíos perdieron la vida con tan sólo un año de diferencia y en circunstancias bastante extrañas.

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“Años después, mi tío se muere de una forma muy extraña. Un año después de que mi tío se muere, se muere mi tía de otra forma muy extraña. Una fue un accidente rarísimo y otra fue algo en el cerebro”, concluyó la actriz.