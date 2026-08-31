Novia de Luis Chaparro DENUNCIA entre llanto a producción de LCDLF: “no me dejaron ir a recibirlo”

“Sí me enoja, no me dejaron ir a defenderlo, a hablar por él, y siento que tuvieron mucho que ver las personas que fueron hoy”.

Luis Chaparro se convirtió en el sexto eliminado de ‘La Casa De Los Famosos México’ y uno de sus principales apoyos afuera del reality era su novia, Andrea Mextli, sobre todo luego de que lo catalogaron como “mueble”.

Tras volver de ‘El Exilio’, el creador de contenido no logró convencer a la audiencia con su participación, por lo que la noche de ayer, domingo 30 de agosto, fue expulsado.

La pareja de Luis realizó una campaña en sus redes sociales, misma que tampoco surtió efecto, y ante los hechos, Andrea reaccionó:

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“Ay no, regresa Luis, pero por algo la vida lo sacó. Ya voy a ver a mi novio. Qué mala onda no me dejaron estar ahí para recibirte y se me hizo una gatada, pero lo hiciste cabr*n”, expresó la joven.

Al tiempo, aseguró que la producción debió permitirle estar presente en la gala para defenderlo de los comentarios de los panelistas. Particularmente, Andrea señaló que tanto Yahir Sánchez como Lupita de ‘Las Alucines’ pudieron haber influido en las preferencias de los televidentes.

“Sí me enoja, no me dejaron ir a defenderlo, a hablar por él, y siento que tuvieron mucho que ver las personas que fueron hoy”.

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Finalmente, admitió que aunque le hubiera gustado que continuara jugando en ‘La Casa De Los Famosos México’, también está feliz de poder volver a verlo.