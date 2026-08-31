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Novia de Luis Chaparro DENUNCIA entre llanto a producción de LCDLF: “no me dejaron ir a recibirlo”

Andrea Mextli dio a conocer que previo a la esperada salida de su novio no le permitieron asistir a la gala para apoyarlo en su nominación.

Agosto 31, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Andrea, la novia de Luis Chaparro, denunció que no la dejaron ir a LCDLF para recibirlo.

YouTube/Instagram

“Sí me enoja, no me dejaron ir a defenderlo, a hablar por él, y siento que tuvieron mucho que ver las personas que fueron hoy”.

Luis Chaparro se convirtió en el sexto eliminado de ‘La Casa De Los Famosos México’ y uno de sus principales apoyos afuera del reality era su novia, Andrea Mextli, sobre todo luego de que lo catalogaron como “mueble”.

Tras volver de ‘El Exilio’, el creador de contenido no logró convencer a la audiencia con su participación, por lo que la noche de ayer, domingo 30 de agosto, fue expulsado.

La pareja de Luis realizó una campaña en sus redes sociales, misma que tampoco surtió efecto, y ante los hechos, Andrea reaccionó:

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“Ay no, regresa Luis, pero por algo la vida lo sacó. Ya voy a ver a mi novio. Qué mala onda no me dejaron estar ahí para recibirte y se me hizo una gatada, pero lo hiciste cabr*n”, expresó la joven.

Al tiempo, aseguró que la producción debió permitirle estar presente en la gala para defenderlo de los comentarios de los panelistas. Particularmente, Andrea señaló que tanto Yahir Sánchez como Lupita de ‘Las Alucines’ pudieron haber influido en las preferencias de los televidentes.

“Sí me enoja, no me dejaron ir a defenderlo, a hablar por él, y siento que tuvieron mucho que ver las personas que fueron hoy”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Finalmente, admitió que aunque le hubiera gustado que continuara jugando en ‘La Casa De Los Famosos México’, también está feliz de poder volver a verlo.

La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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