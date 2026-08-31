Una mujer se convirtió en madre POR PRIMERA VEZ a los 62 años: “amigos y familia no me creían”

“Decidí tener un hijo ahora porque hace muchos años que quedé menopáusica, pero yo siempre tuve el deseo de ser madre”.

Una mujer argentina llamada Mabel se convirtió en madre por primera vez a los 62 años. El bebé, llamado David, nació por cesárea, pesó 2,750 kilos y está en “perfectas condiciones”.

“Estoy perfecta. Es precioso, nació sano y bien”, afirmó Mabel en declaraciones con medios locales, poco después del nacimiento.

Mabel explicó que el embarazo transcurrió sin inconvenientes y que quiso ser madre durante años, por lo que recurrió a un procedimiento de fecundación in vitro. Agregó que su deseo se mantuvo incluso después de atravesar la menopausia, etapa en la que decidió consultar por las alternativas de reproducción asistida.

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“Decidí tener un hijo ahora porque hace muchos años que quedé menopáusica, pero yo siempre tuve el deseo de ser madre”, contó desde el hospital.

El parto ocurrió en el Hospital San Felipe de San Nicolas, donde David nació mediante una cesárea programada.Luego describió que “todo fue por ovodonación. Todo salió perfecto: el tratamiento, se formó el embrión, llevé un embarazo hermoso y llegó David. Estoy muy feliz. Siempre quise ser madre”, indicó.

En mujeres que ya atravesaron la menopausia, la posibilidad de un embarazo espontáneo resulta excepcional.

“No me di por vencida”, manifestó la feliz madre, quien atribuyó el éxito de traer un hijo al mundo a su estado general de salud, a sus deseos y a el seguimiento profesional durante los meses de gestación.

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“No hay que darse por vencido. La menopausia en estos tiempos no es un obstáculo; la ciencia avanzó mucho”, sentenció.