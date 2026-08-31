Gomita de nuevo presenta problemas de salud y publica video indicando que SE ESTÁ “MURIENDO”

“Todos los días los vivo como si fueran el último”.

De nueva cuenta, Gomita preocupó a sus seguidores, pues subió al escenario del circo con el intestino inflamado y sin poder enderezarse por el dolor. Apenas unas horas antes, compartió un video en el que explicó que sentía que se estaba “muriendo”.

Araceli Ordaz, nombre real de la payasita, grabó un clip en el que aparece al lado de su madre, quien le está dando un masaje en el abdomen para calmar a su intestino. También, manifestó que faltaban dos horas para salir al escenario.

“Nenes, oigan. Hoy se me volvió a complicar un poco mi intestino. Ya es casi la hora de dar la función, faltan dos horas. Me está doliendo mucho, mucho, mucho. Y mamá ya me está sobando. Pero me duele mucho. Está muy inflamado otra vez”, dijo Gomita.

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A pesar de cómo se sentía, la también empresaria, se puso el vestuario y entró al escenario de la carpa, hecho que provocó una ola de reacciones divididas, pues parte del público aplaudió su profesionalismo, aunque otros cuestionaron si debía presentarse en ese estado.

Cabe recordar que la creadora de contenido atraviesa desde inicios del año por una serie de complicaciones intestinales derivadas de una cirugía de emergencia que enfrentó en febrero tras sufrir una hernia de Petersen y una obstrucción intestinal.

La intervención fue consecuencia de un bypass gástrico previo, lo que generó que los episodios de inflamación sean recurrentes desde entonces.

“Ustedes no saben cuánto me esfuerzo yo para salir a dar la función. El amor que le tengo a mi trabajo y a la gente y lo profesional que puedo ser, aunque me esté doliendo el alma, para salir a trabajar. Lamento que suceda esto, pero es una consecuencia de mis decisiones. Pero es muy doloroso”, declaró.

Gomita fue más directa al abordar la realidad de quienes tienen empleados a cargo: “No creo que todos cuando nos ponemos mal tenemos el privilegio de decir: ‘Pues no trabajo y ya’. Si no trabajas, no comes, no te pagan ni te descuentan el día. Y aunque yo sea la jefa y la dueña, al final las demás personas dependen de mí, porque yo soy la que da la función”.

La madre de Gomita rompe en llanto

Terminada la función, la madre de la empresaria grabó un video entre lágrimas donde dijo que no podía quedarse callada ante lo que enfrenta su hija.

“Si ustedes la hubieran visto como no se podía enderezar del dolor... No saben el dolor como madre el ver a mi hija así y recordar la escena del hospital. Para mí es muy fuerte”, expresó entre llanto.

Al tiempo, recordó que no es la primera vez que la ve así y que, aunque le resulta doloroso, también está orgullosa.

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