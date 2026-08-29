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Brianda Deyanara gana otra vez la salvación y ¡otra vez se salva a sí misma!

La influencer le arrebató el beneficio al líder Masad Altamimi

Agosto 28, 2026 • 
Alejandro Flores
salvación casa de los famosos (1).jpg

Masad, Brianda y Gema

Captura Instagram

La Salvación del 28 de agosto en La Casa de lo Famosos fue una disputa entre 3 habitantes.

Uno de ellos surgió del reto semanal, como sucede cada semana pero el otro fue elegido mediante una dinámica nueva.
Memo Schutz encontró la moneda del destino y eso le dio derecho a elegir a tres nominados que compitieron entre ellos el Elevador del Destino.
El ganador de ese elevador es el otro retador del Robo de Salvación.

De modo que el beneficio de salvar a alguien esta semana se disputa entre Masad Altamimi (líder) y los retadores Brianda (ganadora del elevador) y Gema Garoa (ganadora de la dinámica semanal).
En la gala de este viernes también se les informó a los habitantes que por primera vez en tres semanas, lograron superar la prueba del presupuesto, por lo que tendrán dinero suficiente para comprar víveres.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Quién ganó el beneficio de salvar a un nominado este 28 de agosto?

Masad, Brianda y Gema compiten en una dinámica llamada El Duelo, en el que lanzaron dados para acumular puntos en las cinco diferentes rondas.
Masad sumó 15 puntos
Brianda logró 23 puntos
Gema obtuvo 16 puntos
Por lo tanto la salvación la ganó Brianda Deyanara.

Brianda está nominada esta semana por lo que gracias a la Salvación tuvo la oportunidad de salvarse a sí misma, igual que sucedió la semana pasada.
Al final, Brianda decidió

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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