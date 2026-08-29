Repiten dinámica de ETIQUETAS pero la mueblería sigue TIBIA: ¿Qué se dijeron los habitantes de La Casa de los Famosos México?

Nuevamente realizaron la dinámica de “ETIQUETAS” en La Casa de los Famosos México, pero esta vez no hubo etiquetas color verde con adjetivos positivos, sino rojas con palabras que describen fallas en los demás.

Sin embargo, y pese a que ya enviaron a tres habitantes al Exilio, algunos habitantes decidieron salirse por la tangente y hasta Diego de Erice se los dijo en plena gala de viernes 28 de agosto.

¿Qué se dijeron cara a cara los habitantes?

Ese Pérez puso etiquetas:

Masad: Cobarde -

Cynthia Klitbo - Arrogante : “la señora se enoja de más, siente que uno se le va a acercar y es ruda”.

Mariana Ochoa puso etiquetas:

Flor - Conflictiva - “Nunca le parecen las decisiones que tomamos como grupo, siempre pone un pero, siempre tiene un conflicto”

Gema - Manipuladora - “Frente a mí es linda, trata de que los comentarios sean buenos, pero atrás de mí, vi videos donde habla mal de mi a mi espaldas, y trata de manipularnos para que creamos que habla bien de todos”.

Aldo puso etiquetas:

Mariana - “Aburrida” - “Por más que le hago, me da hueva, no puedo con ella. El choro que dio ahorita, me dio hueva, Gema es la menos manipuladora”.

Ese Pérez - Oportunidad - Todos, pero Ese siempre saca de los malos momentos lo mejor.

Brianda Deyanara puso etiquetas:

Ernesto - Oportunista - “No como ser humano, sino como jugador; quiere buscar las mejores oportunidades que le den mayor beneficio en cuestión del juego”.

Ese Pérez - Conflictivo - “No le tiene miedo al conflicto, si algo le molesta va y lo dice”.

Luis Chaparro puso etiquetas:

Mariana - Manipuladora - “Tiene actos y servicios que no los siento reales, y es un juego para pasar desapercibida

Aldo - Chismoso - “Siempre trae chisme, tiene algo que contar”.

Karina Torres puso etiquetas:

Flor - Migajera - “Le falta carácter para no buscar aprobación de nadie, y debe fortalecer... En las actitudes que toma, le cuesta trabajo tener seguridad, por miedo no sé a qué”.

Masad - Conflictivo - “Me tocó en una situación que tuvimos, le gusta el conflicto; Eso es bueno porque enfrenta las cosas que piensa”.

Yahir puso etiquetas:

Memo Schutz - “Aburrido” - “Cuando está despierto es una cosa bella, pero siempre lo encuentro dormido”.

Ese Pérez - “Tóxico” - “En el vaivén de que sí quiere y que no con Flor. Lo considero tóxico en la relación. Debería comportarse como un caballero con la dama, lo que sea pero que no sea un juego, que sea de su corazón, que sea real”.

Ernesto Laguardia puso etiquetas:

Flor Vigna - “Arrogante” - “Después de que se sintió mal la vez pasada, hablamos y parece que aún no se arregla; eso habla de que no quiere. Es una actitud arrogante ante los demás”.

Karina Torres - “Irrespetuoso” - “Me maravilla el cómo es irrespetuosa consigo misma, con los problemas que ha tenido, que son muy fuertes, a veces dice cosas que son irrespetuosas, que en su boca se oyen bien, pero digo qué fuerte porque ha tenido una vida dífícil”.

Gema Garoa puso etiquetas:

Mariana Ochoa - “Hipócrita” - "¿Por qué hace como si no pasara nada, y ayer en la cena se le llenan los ojos de lágrimas si sabe que hablo mal de ella?”.

Memo Schutz - “Chismoso” - “Sabe todo el funcionamiento de la casa, sabe de lo que platicamos todo, lo de la suite, en la cocina; no lo anda diciendo pero sabe perfectamente cómo está funcionando La Casa”.

Memo Schutz puso etiquetas:

Gema - “Chismosa” - “Soy mucho más chismoso de lo que cree Gema”.

Yahir - “Oportunista” - “Siempre que hay una oportunidad para mejorar, Yahir las encuentra”

Masad puso etiquetas:

Ese Pérez - “Irrespetuoso” - “Nadie, ni uno aceptan tocar el tema de la mamá o la familia. Cuando yo pedí que respetaran a mi mamá, la insulta más y más. Me duele y todo esta casa no lo acepta”.

Cynthia Klitbo puso etiquetas:

“Hipócrita” - Le regalé un pastel y se los había tragado la noche anterior y hacerse el inocente

Luis - “Manipulador” - Manipula a Aldo para que le haga los looks

Flor Vigna puso etiquetas:

Mariana - Falso - “Por una necesidad de votos quiso hacer polémica para ser vista y al otro día ya estaba de vuelta con su compra de votos, lo hace con Gema, con Flor, le hace algo a Aldo para que la quiera; está siendo falsa pero podría ser una gran jugadora”.

Ernesto - Arrogante - “Acá de vuelta el miedo a no ser visto le hace disparar contra los más jóvenes, como a Luis. Cuando devuelve el gesto no lo hace, cuando necesita votos me tira a mí”.