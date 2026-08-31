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Aparece el hombre al que Wendy Guevara le compró una camioneta y el enganche de una casa: “Se humilla solito”

Wendy estuvo en el confesionario de Rosalía pero al dar su testimonio no dio nombres. Fue el propio hombre el que apareció en redes sociales para confirmar que tiene la camioneta y la casa que le regaló Wendy a cambio de amor

Agosto 31, 2026 • 
Alejandro Flores
wendy guevara y marlon.jpg

Marlon (izq.); Wendy en el concierto de Rosalía (der.)

Instagram

La presentación de Wendy Guevara en el Confesionario de Rosalía provocó una extendida polémica.

La influencer, conductora y empresaria estuvo en el concierto de la cantante española para “confesarse” en el segmento del show en el que ya antes han estado muchos otros artistas.
Guevara, como es usual en este confesionario, no reveló nombres pero sí narró con detalle anécdotas que demuestran que se ha topado con hombres machistas y abusadores.
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Entres otras cosas, reveló que ha cometido el error de querer “comprar amor”.

Dijo que ha comprado camionetas de lujo, ha reglado hasta enganches de una casa... y todo a cambio de que la arrumben como moto vieja.
Wendy nunca mencionó nombres y ella misma pidió que “no se haga protagonista a nadie”, es decir, que no quería darle foco a esos hombres que la engañaron y manipularon.

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¿Quién es el hombre que aceptó una camioneta y el enganche de una casa?

De hecho, la vida romántica de Wendy es, oficialmente, un misterio. Muchos de sus amigos suelen mencionar varios nombres en sus transmisiones en Youtube pero hasta ahora, en el mundo del entretenimiento, sólo se conoce un par de nombres.
El más firme de todos es Marlon Colmenarez, modelo, influencer y participante de realities como Enamorándonos.
Y es él mismo el que confirma que todo eso lo obtuvo de Wendy Guevara.

“Solo hablaste de mí. Porque sí me regalaste una camioneta. Me diste el inicial para una casa... pero porque quisiste. No fue por amor, yo nunca te dije que fuéramos novios y nunca tuvimos relaciones íntimas”.

Marlon amenazó a Wendy con revelar “delitos” que ha cometido, sin embargo, la reacción a su video fue contraproducente.

En su propio perfil, la publicación acumuló cientos de comentarios negativos.

“Si tuviera dignidad lo devolvería todo”, "¿se puede humillar más él solo?”, “si tanto te indigna, devuelve el coche y la casa”, ¿te dejaste mantener y te quejas”, son algunos de los comentarios en su video.

Wendy Guevara
 Marlon Colmenarez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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