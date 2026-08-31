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¿Quién fue el quinto eliminado y cuál fue su reacción en La Casa de los Famosos México?

La placa de nominados: Karina Torres, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Gema Garoa y Luis Chaparro

Agosto 30, 2026 • 
Alejandro Flores
nominados eliminación 30 de agosto.jpg

Nominados del 30 de agosto

Captura ViX

La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos este 30 de agosto estuvo antecedida por el regreso de la ronda de posicionamiento.

Tras una semana en la que La Jefa se enojó hasta el punto de suprimir esta dinámica, ahora Galiela anunció que se autorizó que otra vez los habitantes se digan cara a cara lo que piensan.
La placa de nominados tiene a Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Gema Garoa, Luis Chaparro y Karina Torres, y de todos ellos fue Ernesto el que tuvo más posicionamientos en contra.
TE RECOMENDAMOS: Posicionamientos de la QUINTA gala de eliminación en La Casa de los Famosos México: ¿Qué tanto se dijeron?

Las últimas declaraciones de los nominados antes de la eliminación

Como es usual, Galilea Montijo reunió a los nominados en la sala de eliminación para hacerles un par de preguntas.
Estas fueron las respuestas de los nominados.

  • Ernesto Laguardia: Se lanzó contra Aldo Rendón, a quien calificó de inmaduro. “Por ejemplo pues eta situación con aldo se ha sido insostenible por sus berrinches. No me cae mal pero el público decidirá si eso quiere ver”
  • Mariana Ochoa: Se fue en contra de Luis: “No se ha dado cuenta que el mueble sigue siendo él”
  • Karina Torres: Reafirmó que está en paz con Masad. “Prefiero perder y no ganar nada, prefiero no meterme en pedos y competir”.
  • Luis Chaparro: “El público decidió que soy un mueble”, dijo. De su actitud en el reality, explicó que le gusta brillar en equipo y eligió a Mariana como la habitante que debería salir.

  • Gema Garoa: Desdeñó a Masad Altamimi (es una pérdida tiempo) pero se fue en contra de Mariana Ochoa, a la que consideró que está obsesionada con ella.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Quiénes se salvaron este 30 de agosto?

Galiela Montijo anunció el nombre del salvado en el primer sobre.

“El público ha decidido que quien sobrevive eres tú: Mariana”.

El segundo nominado que fue salvado por el público fue Ernesto Laguardia.
A su regreso a la casa, Aldo Rendón se quedó congelado, ya que Ernesto habló en su contra minutos antes en la sala de nominados.

Karina Torres fue la tercera salvada por los votos del público.
Su regreso lo festejaron todos, pero en particular por Aldo y Cynthia Klitbo.

¿Quién fue el eliminado este 30 de agosto en La Casa de los Famosos?

En el carrusel de eliminación quedaron entonces Luis Chaparro y Gema Garoa.
Luego de un par de minutos de tensión, Galilea Montijo reveló el nombre del habitante menos votado.

Dijo Gali:

“Por decisión del público, esta noche, la persona que abandona la casa es... Luis Chaparro”

El regreso de Gema Garoa fue festejado por casi todos los habitantes, excepto Mariana Ochoa, quien decidió quedarse de pie, incólume.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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