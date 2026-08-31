¿Quién fue el quinto eliminado y cuál fue su reacción en La Casa de los Famosos México?

La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos este 30 de agosto estuvo antecedida por el regreso de la ronda de posicionamiento.

Tras una semana en la que La Jefa se enojó hasta el punto de suprimir esta dinámica, ahora Galiela anunció que se autorizó que otra vez los habitantes se digan cara a cara lo que piensan.

La placa de nominados tiene a Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Gema Garoa, Luis Chaparro y Karina Torres, y de todos ellos fue Ernesto el que tuvo más posicionamientos en contra.

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Las últimas declaraciones de los nominados antes de la eliminación

Como es usual, Galilea Montijo reunió a los nominados en la sala de eliminación para hacerles un par de preguntas.

Estas fueron las respuestas de los nominados.

Ernesto Laguardia: Se lanzó contra Aldo Rendón, a quien calificó de inmaduro. “Por ejemplo pues eta situación con aldo se ha sido insostenible por sus berrinches. No me cae mal pero el público decidirá si eso quiere ver”

Se lanzó contra Aldo Rendón, a quien calificó de inmaduro. “Por ejemplo pues eta situación con aldo se ha sido insostenible por sus berrinches. No me cae mal pero el público decidirá si eso quiere ver” Mariana Ochoa: Se fue en contra de Luis: “No se ha dado cuenta que el mueble sigue siendo él”

Se fue en contra de Luis: “No se ha dado cuenta que el mueble sigue siendo él” Karina Torres: Reafirmó que está en paz con Masad. “Prefiero perder y no ganar nada, prefiero no meterme en pedos y competir”.

Reafirmó que está en paz con Masad. “Prefiero perder y no ganar nada, prefiero no meterme en pedos y competir”. Luis Chaparro: “El público decidió que soy un mueble”, dijo. De su actitud en el reality, explicó que le gusta brillar en equipo y eligió a Mariana como la habitante que debería salir.

Gema Garoa: Desdeñó a Masad Altamimi (es una pérdida tiempo) pero se fue en contra de Mariana Ochoa, a la que consideró que está obsesionada con ella.

¿Quiénes se salvaron este 30 de agosto?

Galiela Montijo anunció el nombre del salvado en el primer sobre.

“El público ha decidido que quien sobrevive eres tú: Mariana”.

El segundo nominado que fue salvado por el público fue Ernesto Laguardia.

A su regreso a la casa, Aldo Rendón se quedó congelado, ya que Ernesto habló en su contra minutos antes en la sala de nominados.

Karina Torres fue la tercera salvada por los votos del público.

Su regreso lo festejaron todos, pero en particular por Aldo y Cynthia Klitbo.

¿Quién fue el eliminado este 30 de agosto en La Casa de los Famosos?

En el carrusel de eliminación quedaron entonces Luis Chaparro y Gema Garoa.

Luego de un par de minutos de tensión, Galilea Montijo reveló el nombre del habitante menos votado.

Dijo Gali:

“Por decisión del público, esta noche, la persona que abandona la casa es... Luis Chaparro”

El regreso de Gema Garoa fue festejado por casi todos los habitantes, excepto Mariana Ochoa, quien decidió quedarse de pie, incólume.