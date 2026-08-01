El trauma de Luis Chaparro con su papá: por eso le dijo a Memo Schutz que quiere ser su hijo

Luis Chaparro sorprendió en la cena de nominados con una confesión impactante.

De pronto comenzó a llorar mientras hablaba con Guillermo Schutz: “Eres el papá que hubiera querido tener”.

Los dos se levantaron, se abrazaron y lloraron.

Memo se ha convertido efectivamente en una figura que todos quieren dentro de La Casa de los Famosos.

Su habilidad para conectar con la gente y su carácter afable se han convertido en elementos clave para que todos busquen estar con él porque se sienten cómodos.

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¿Quién es el papá de Luis Chaparro?

Pero en particular con Luis Chaparro ha desarrollado una relación afectiva ya que le da consejos y lo tranquiliza cuando el actor entra en etapas de nerviosismo.

Eso ha terminado por llenar un vacío emocional en Luis, quien creció sin una figura paterna.

Su personaje de televisión más famoso es el de ser uno de los hijos de Eugenio Derbez en La Familia P.Luche.

Y desde entonces ha bromeado con el hecho de ser su hijo ficticio... pero también en la vida real.

El verdadero papá de Luis Chaparro es un misterio para él. Abandonó su hogar sin mayor explicación (o al menos él nunca lo ha revelado) pero sí bromea con la frase: “se fue por cigarros y nunca volvió”.

Eso le da sentido a la explosión emocional de Luis con Memo Schutz.