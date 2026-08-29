Gema Garoa cuenta la noche que se salvó de milagro: “Eran las 4 de la mañana y caminaba sola en la carretera”

Gema Garoa vivía en Avenida Toluca, una zona relativamente cercana a Televisa San Ángel.

“Era allá por el barranco”, dice Gema al narrar una odisea en la que sintió que peligró su vida.

La actriz le platicó la historia a Karina Torres dentro de La Casa de los Famosos: sucedió en una noche de fiesta que terminó en el departamento de un pretendiente.

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¿Qué la pasó a Gema Garoa?

La historia se complica cuando Gema decide salirse del departamento sin avisarle al chavo.

“Él se metió al baño y yo agarro mis cosas y dije: ya me voy, vivo a 10 minutos caminando ¿qué me puede pasar?”.

Gema Garoa comenzó a caminar en esas calles oscuras (“no había iluminación en esa zona”) y de pronto vio que se acercaba un carro en el que viajaban cuatro hombres evidentemente enfiestados y con la música a todo volumen.

Cuando pasaron a su lado le gritaron un insulto y ella respondió con una mentada de madre. En cuestión de segundos, el auto dio vuelta en U para volver por ella.

Gema lo que hizo fue agarrar una piedra para defenderse mientras pensaba: “Me van a trepar, me van a hacer mier... entre los 4 ¿cómo me defiendo?”.

“Y en eso, cuando ya venían por mí, allá bien lejos veo una patrulla con las sirenas y yo grité: auxilio, auxilio”.

De acuerdo con el relato de la actriz, los hombres pensaron que la patrulla la escuchó y vendría a ayudarla, por lo que dieron nuevamente vuelta y se alejaron.

La verdad es que la patrulla no había visto a Gema.