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Famosos

¿Por qué dicen que Aldo y Luis son los nuevos Ricardo y Sian de La Casa de los Famosos México?

Ricardo Peralta ya reaccionó al momento y recordó su foto con Sian Chiong, de la segunda temporada.

Agosto 28, 2026 • 
TVyNovelas
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¿Por qué dicen que Aldo y Luis son los nuevos Ricardo y Sian de La Casa de los Famosos México?

ViX

En La Casa de los Famosos México cada movimiento es observado por La Jefa y por el público, y es sabido ya que Aldo Rendón no se resiste a Luis Chaparro, por lo que lo protege y defiende de quien sea.

Pero la sorpresa ocurrió este viernes 28 de agosto, cuando Aldo estaba recostado y llegó Luis Chaparro a consolarlo porque Rendón aseguraba que estaba muy triste.

Luis Chaparro fue a abrazarlo, y Karina Torres no pudo contener el grito de emoción, mientras el influencer intentaba animarlo. Pero todo era un plan armado, pues Aldo había dicho: “No sé qué voy a hacer para conquistar a Luis”.

Karina Torres le recomendó acostarse todo el día hasta que Luis llegara a preguntarle qué tenía... Y lo lograron.

“Esa imagen se va a quedar grabada por los siglos. ¡Aprovechen!”, bromeó Gema Garoa.

Hasta Ricardo Peralta reaccionó al momento y presumió que él también tiene una foto ‘de cucharita’ con Sian Chiong

El momento entre Aldo Rendón y Luis Chaparro recordó aquel momento cuando Sian Chiong fue abrazado por Ricardo Peralta, el recordado como el más “poderosísimo de La Casa”, ya que así se describía él mismo.

Luis Chaparro y Sian Chiong tienen en común ser hombres heterosexuales que forjaron una amistad cercana con dos hombres homosexuales, Aldo Rendón y Ricardo Peralta. En redes sociales no perdonan nada, y a los cuatro ya los pusieron como objeto de críticas, burla y apoyo.

Aldo Rendón Ricardo Peralta La Casa de los Famosos México
TVyNovelas
TVyNovelas
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