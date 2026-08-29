¿Por qué dicen que Aldo y Luis son los nuevos Ricardo y Sian de La Casa de los Famosos México?

En La Casa de los Famosos México cada movimiento es observado por La Jefa y por el público, y es sabido ya que Aldo Rendón no se resiste a Luis Chaparro, por lo que lo protege y defiende de quien sea.
Pero la sorpresa ocurrió este viernes 28 de agosto, cuando Aldo estaba recostado y llegó Luis Chaparro a consolarlo porque Rendón aseguraba que estaba muy triste.
Luis Chaparro fue a abrazarlo, y Karina Torres no pudo contener el grito de emoción, mientras el influencer intentaba animarlo. Pero todo era un plan armado, pues Aldo había dicho: “No sé qué voy a hacer para conquistar a Luis”.
Karina Torres le recomendó acostarse todo el día hasta que Luis llegara a preguntarle qué tenía... Y lo lograron.
“Esa imagen se va a quedar grabada por los siglos. ¡Aprovechen!”, bromeó Gema Garoa.
Aldo Rendón con Luis cuchareando 🤡— David Arellano (@DavidHernare) August 28, 2026
JAJA WELCOME BACK RICARDO PERALTA Y SIAN 🤡 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/4jxjh3DzDW
Hasta Ricardo Peralta reaccionó al momento y presumió que él también tiene una foto ‘de cucharita’ con Sian Chiong
El momento entre Aldo Rendón y Luis Chaparro recordó aquel momento cuando Sian Chiong fue abrazado por Ricardo Peralta, el recordado como el más “poderosísimo de La Casa”, ya que así se describía él mismo.
Luis Chaparro y Sian Chiong tienen en común ser hombres heterosexuales que forjaron una amistad cercana con dos hombres homosexuales, Aldo Rendón y Ricardo Peralta. En redes sociales no perdonan nada, y a los cuatro ya los pusieron como objeto de críticas, burla y apoyo.
Ay yo también tengo una foto así con mi Sian 😅 https://t.co/4n7V2RS76D— La Más Poderosisíma (@torpecillo_) August 28, 2026
Cuando una nueva suprema florece, la antigua se marchita 🥀#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/wC6dXG9rkq— ɳαყҽ (@nayer105) August 28, 2026