¿A quién le dijo “naca” Gema Garoa? Exige que se investigue dónde compró el vestido que usó en LCDF

"¡El vestido más naco!”, gritó Gema Garoa.

Esta fue la primera expresión de la actriz luego de haberse salvado en la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México.

Para Gema, esta nominación fue esencial para conocer quiénes son sus aliados y sus rivales.

Y entre estos últimos fue evidente que la más acérrima es Mariana Ochoa.

El pleito comenzó en la sala de nominación, en donde Gema dijo que quería a Mariana fuera de la Casa porque se empeña en caerle bien a todos pero de forma “falsa.

“Ella regresó a la casa como si todo estuviera bien y esas jugadas no las comprendo”, dijo Gema.

Mariana le respondió en el mismo tono pero el enojo de Gema fue aún mayor cuando justo antes de subir al carrusel de salvación, La Jefa le mostró imágenes de Ochoa hablando mal de ella.

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¿Por qué pelearon Gema Garoa y Mariana Ochoa?

Gema ya no se pudo contener y cuando regresó a La Casa, se reunió con Aldo Rendón y soltó:

“Trae el vestido más naco y horrible que han visto mis ojos”.

Garoa estaba tan enojada que se dirigió a las cámaras despotricar contra el modelo y aseguró que parecía sacado de la paca (ropa usada que se vende en la frontera al mayoreo).

“Si o no parece un vestido comprado en Casa Sharon de McAllen”.

Luego le pidió un favor a un amigo del exterior: