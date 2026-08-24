Luis Chaparro ES SONÁMBULO y así desconcertó a la habitación Tulum donde lo vieron hasta con miedo

“¿Estás muerto?”.

Previo al escándalo de la gala de este domingo, en la madrugada, Luis Chaparro protagonizó un episodio de sonambulismo en la habitación Tulum al interior de ‘La Casa De Los Famosos’.

Karina, Memo Schutz, Brianda, Moisés, ‘Ese Pérez’ y Flor Vigna fueron testigos de acciones erráticas que realizó dormido Luis.

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Según lo observado durante la noche, Chaparro abrió los ojos como si estuviera despierto. Luego se sentó en una esquina de su cama y se quedó así durante un buen rato. De inmediato, Memo, ‘Ese Pérez’ y Flor despertaron y buscaron conocer lo que le pasaba.

‘Ese Pérez’ compartió que le preguntó al creador de contenido: “¿estás muerto?”, sabiendo que con ese comentario conseguiría hacer reír al habitante, pero éste no reaccionó. Ante ello, decidieron sólo observarlo.

Posteriormente, Luis se volvió a acostar y a taparse con las cobijas, pero de inmediato comenzó a levantar las manos. Primero, elevó la derecha y así la dejó por un rato. Después hizo lo mismo con el brazo contrario.

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Finalmente, los habitantes se dieron cuenta que es sonámbulo y lo dejaron dormir para hacer los mismo.