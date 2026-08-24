Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Luis Chaparro ES SONÁMBULO y así desconcertó a la habitación Tulum donde lo vieron hasta con miedo

El creador de contenido se sentó en la cama, levantó las manos y mantuvo los ojos abiertos mientras sus compañeros lo miraban atónitos.

Agosto 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Luis-Chaparro.jpg

Luis Chaparro mostró su sonambulismo en ‘La Casa De Los Famosos’.

YouTube

“¿Estás muerto?”.

Previo al escándalo de la gala de este domingo, en la madrugada, Luis Chaparro protagonizó un episodio de sonambulismo en la habitación Tulum al interior de ‘La Casa De Los Famosos’.

Karina, Memo Schutz, Brianda, Moisés, ‘Ese Pérez’ y Flor Vigna fueron testigos de acciones erráticas que realizó dormido Luis.

TE RECOMENDAMOS: ¡Mariana y Ernesto despertaron! Careo con Galilea se convirtió en el PRIMER Posicionamiento de La Casa de los Famosos México

Según lo observado durante la noche, Chaparro abrió los ojos como si estuviera despierto. Luego se sentó en una esquina de su cama y se quedó así durante un buen rato. De inmediato, Memo, ‘Ese Pérez’ y Flor despertaron y buscaron conocer lo que le pasaba.

‘Ese Pérez’ compartió que le preguntó al creador de contenido: “¿estás muerto?”, sabiendo que con ese comentario conseguiría hacer reír al habitante, pero éste no reaccionó. Ante ello, decidieron sólo observarlo.

Posteriormente, Luis se volvió a acostar y a taparse con las cobijas, pero de inmediato comenzó a levantar las manos. Primero, elevó la derecha y así la dejó por un rato. Después hizo lo mismo con el brazo contrario.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

aldorendon-sale.jpg
Famosos
Galilea Montijo se quiebra al dar la NOTICIA inesperada: Aldo Rendón SALE de La Casa de los Famosos México
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
aldo rendon (1).jpg
Famosos
¿Qué pasa con Aldo Rendón y por qué se encomendó a Dios? Esto se sabe
Agosto 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
gema garoa (1).jpg
Famosos
¿A quién le dijo “naca” Gema Garoa? Exige que se investigue dónde compró el vestido que usó en LCDF
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
fede-vigevani-brianda-gema-.jpg
Famosos
Fede Vigevani responde si espera a Brianda o a Gema cuando salgan de La Casa de los Famosos México
Agosto 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas

NO TE VAYAS SIN LEER: Yahir también rezonga en La Casa de los Famosos; Galilea Montijo tuvo que regañarlo

Finalmente, los habitantes se dieron cuenta que es sonámbulo y lo dejaron dormir para hacer los mismo.

La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Metro.jpg
Viral
Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida
En un video se observa al hombre conduciendo un convoy de la Línea 2 mientras su pareja le explica el funcionamiento del tablero.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez