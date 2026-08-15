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Moisés Peñaloza revela que fue striper en Tampico: “Estaba bien fácil”

El galán de telenovelas demostró que sabe bailar con sensualidad

Agosto 14, 2026 • 
Alejandro Flores
moises peñaloza striper.jpg

Mosiés Peñaloza

Instagram

"¿Nunca fuiste striper?”, le preguntó Karina Torres a Moisés Peñaloza, participantes de La Casa de los Famosos.

Se lo preguntó de manera intuitiva cuando lo vio bailar “Mi amor es una trampa / una trampa maldita”, la canción más famosa de Ana Bárbara.
El buen movimiento de cadera de Moisés y una bien estudiada sensualidad, provocaron la sospecha de Karina.
Moisés no dudó en responder:

“Sí, fui striper dos días en Tampico”.

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El paso fugaz de Moisés como striper

Moisés nació efectivamente en Tampico y de acuerdo con su historia, desde muy joven aprendió a bailar lo que le abrió la posibilidad de convertirse en striper.

“Fueron solamente dos días porque no me gustó el ambiente”.

Moisés Peñaloza participa ahora en La Casa de los Famosos, donde esta semana está en la tabla de nominados por lo que está en riesgo de ser eliminada.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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El actor y galán de telenovelas contó que un día se enteró que estaban buscando nuevos talentos para bailar por lo que se presentó para probar su talento.

¿Por qué renunció Moisés Peñaloza a ser striper?

Peñaloza cuenta que fue muy fácil entrar a trabajar como striper.

“Fui y las coreografías estaban bien fáciles porque eran pasos muy básicos”.
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Moisés también contó las razones para renunciar al tercer día.

“El horario estaba muy matado: entrábamos a las 7 de la noche y salíamos a las 7 de la mañana”.

Moisés Peñaloza La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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