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Ingresan de emergencia a Emiliano Aguilar al hospital: “Su estado de salud ES DELICADO”

El equipo de trabajo del hijo de Pepe Aguilar pidió “el apoyo del público en estos momentos”.

Septiembre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
emiliano aguilar.jpg

Emiliano Aguilar acostumbra hacer videos para interactuar con sus fans

Instagram

“En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación”.

Emiliano Aguilar canceló todas sus presentaciones tras sufrir una crisis de salud. La noticia fue comunicada por el equipo de trabajo del músico a través de un comunicado donde detallan que:

“El artista Emiliano Aguilar suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos, ya que actualmente se encuentra hospitalizado”.

Según el mensaje, la situación estaría vinculada con un cuadro de ansiedad. “Su estado de salud es delicado y atraviesa episodios de ansiedad”, se lee en la nota.

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“En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación”, agregaron.

El anuncio ha preocupado particularmente a sus seguidores, a quienes el equipo de trabajo de Aguilar pidió comprensión para los momentos difíciles que atraviesa el famoso.

“Agradecemos la comprensión, el respeto y el apoyo del público, los medios de comunicación, promotores y organizadores durante este periodo”.

La hospitalización de Emiliano llega después de una gran exposición pública, ya que durante el mes de septiembre, Aguilar estuvo involucrado en una polémica relacionada con Gala Montes, luego de que ambos ofrecieran versiones sobre el final de su relación.

En últimos días, además, su actividad en redes sociales llamó la atención, lo que hizo suponer que no atravesaba su mejor momento personal.

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“Cualquier actualización sobre sus próximas actividades se dará a conocer oportunamente a través de sus canales oficiales. Gracias por su apoyo y comprensión”, concluye el escrito oficial.

Emiliano Aguilar ansiedad
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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