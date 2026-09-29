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‘Las Perdidas’ SE REENCUENTRAN en LCDLF: entran Wendy y Paola a darle ánimos a Karina para la final

Sofía Castro, los hijos de Memo Schutz y Eduin Caz también se hicieron presentes en el último lunes de la cuarta temporada del reality.

Septiembre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Las Perdidas’ y ‘La Licenciada’ estuvieron juntas en ‘La Casa de los Famosos México’.

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El último lunes de gala en ‘La Casa de los Famosos’ fue muy especial para los habitantes de la cuarta temporada. Y es que al contarse los días para saber quién será el ganador que se llevará el maletín con 4 millones de pesos, la producción les reservó una sorpresa a Karina, Memo, Gema y ‘Ese Pérez’.

Y particularmente a ellos porque a los demás ya los había acercado a sus familias, por ello ‘La Jefa’ permitió que los cuatro participantes que faltaban vieran a sus afectos.

Las primeras en sorprender con su reencuentro fueron ‘Las Perdidas’. Wendy Guevara y Paola Suárez, las mejores amigas de Karina ingresaron a ‘La Casa’ y le llevaron a Karina una canasta para que prepare chicharrones con cueritos, un antojito típico de ‘El Coecillo’, lugar de origen de las creadoras de contenido.

Entre bromas, Wendy, Paola y Karina se abrazaron y se hicieron bromas como acostumbran afuera del reality.

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La segunda sorpresa de la noche fue para Memo Schutz, pues en el confesionario ya lo esperaban sus cuatro hijos, Guillermo, Patricio, Nicole y Luka, a los que pudo abrazar y darse un tiempo para conversar. ‘La tropa Schutz’ también le llevó un mensaje al comentarista deportivo de su esposa Verónica.

Al tiempo, Sofía Castro, una de las mejores amigas de Gema Gaora ya la esperaba en la suite del líder. Las actrices pudieron interactuar por unos minutos y abrazarse, aunque la hija del ‘Güero’ Castro, quien fuera expareja de Gema, aseguró que se aguantó las ganas de llorar para motivar a su amiga en los días previos a la final del reality.

‘Ese Pérez’ recibió la videollamada de su amigo Eduin Caz, el vocalista de ‘Grupo Firme’, quien por sus compromisos en Europa no pudo estar presente, pero encontró la forma de darle ánimos al habitante en los días previos a conocerse al ganador de la temporada.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Por último, en el jardín ya los esperaba una sorpresa musical, pues ‘Playa Limbo’ amenizó a los finalistas con temas como ‘Piérdeme el respeto’ y ‘Qué bello’.

Las Perdidas
 Karina Torres Paola Suárez Wendy Guevara
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Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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