¿Quién es el diseñador de los vestidos de Kristal Silva en La Granja VIP?

La competencia entre la Granja VIP y La Casa de los Famosos no solamente es de raiting.

Las comparaciones también son sobre los panelistas (¿cuáles son más polémicos y acertados), concursantes (¿quiénes dan más y mejor contenido?) y, por supuesto, conductores.

En este rubro, Kristal Silva se destacó en 2025 en La Granja VIP como una conductora simpática, preparada e impactante: el complemento ideal para Adal Ramones.

En este 2026, el inicio de la segunda edición de La Granja VIP coincidirá con los últimos programas de La Casa de los Famosos, por lo que su conducción converge en horario con la de Galilea Montijo en las galas dominicales de sus respectivos programas... y sus atuendos serán otro motivo de competencia entre los realities.

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El diseñador de cabecera de Kristal Silva

Los diseños que usa Galilea en las galas de los miércoles y los jueves son siempre icónicos y los de Kristal Silva buscan ese mismo impacto.

La ex Miss México mostró el primero de estos vestidos, el que usará en la gala de estreno.

Se trata de un diseño de Arturo Pervalti, quien le escribió un texto para describir la inspiración detrás del vestido.

“La fuerza también es elegancia. El negro impone. El negro permanece. Esta pieza encarna carácter, presencia y poder. Creada exclusivamente para ti, fue diseñada para acompañarte cuando conviertes la pantalla en tu escenario”.

Pervalti es un diseñador con una década de experiencia en el diseño de modelos para celebridades y artistas. Tiene su propia marca desde 2019 y es el estilista de cabecea de personalidades de televisión, sobre todo en TV Azteca.

Respecto al vestido que diseñó para Silva en el estreno de La Granja VIP, el texto en la tarjeta agrega:

“Porque entre luces, cámaras y miradas, hay mujeres que no necesitan competir por atención: nacieron para tenerla. Que esta pieza sea una extensión de tu fuerza, tu seguridad y esa presencia que hace de cada aparición un momento inolvidable”.

Efectivamente, en la presentación de La Granja VIP, Silva negó cualquier competencia con Galilea y por el contrario, aseguró que es un modelo de inspiración y admiración.