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Pedro Sola cuidará los animales de La Granja VIP pero provoca indignación: “Quieren limpiar su imagen”

El conductor de “Ventaneando” dice que quiere aprender la lección luego de sus comentarios contra los perros

Septiembre 07, 2026 • 
Alejandro Flores
PEDRO SOLA LA GRANJA VIP.jpg

Pedro Sola

Captura La Granja VIP

Pedro Sola será practicante del Tío Pepe en La Granja VIP.

El Tío Pepe es el encargado de guiar a los granjeros en el cuidado de los animales: les enseña a tratarlos, respetarlos y trabajar con ellos.
Pero en esta segunda temporada del reality show, la producción decidió que tuviera de ayudante a Pedrito, conductor de “Ventaneando”.
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Pedrito Sola acaba de atravesar hace dos meses por una fuerte crisis de imagen luego de que azuzara a la gente con un discurso de odio hacia los perros, a quienes insinuó que era mejor envenenarlos.
Desde entonces, hay una crítica en su contra en redes sociales, a pesar de que ofreció disculpas en televisión y se ha comprometido a tomar cursos y talleres para sensibilizarse sobre el cuidado de los animales.
Como parte de ese compromiso, ahora entrará a La Granja VIP.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
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El rechazo público a Pedrito Sola en La Granja VIP

No obstante, en redes sociales el rechazo fue inmediato. En la publicación oficial de La Granja VIP, los comentarios son todos en contra de Pedrito Sola.

“Ni así van a limpiar su imagen”, “si sigue Pedro Sola, adiós al raiting”, “el Tío Pepe no necesita ayudante”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

El conductor de “Ventaneando” aparece en un video para anunciar su entrada al programa. Ahí dice que la vida le dio una lección muy dura después de su comentario contra los perros. Y que ahora está dispuesto a reivindicarse.
Tanto Adal Ramones como Kristal Silva, conductores de La Granja VIP, se expresaron de Pedrito como “un gran ser humano”.

Pedrito Sola La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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