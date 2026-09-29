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Lucero rechaza que SE LE “ANTOJE” convertirse en abuela así como Alicia Villarreal: “Nombre…”

Tras confirmarse que Melenie Carmona está embarazada y que en un momento se habló de que el padre sería Manuel Mijares Jr., Lucero negó contundente que pronto tendrá nietos.

Septiembre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lucero-abuela.jpg

Lucero rechaza que le gustaría convertirse en abuela pronto.

YouTube/Instagram

“Ah, pero yo no”.

La hija de Alicia Villarreal está esperando a su primer bebé y en un momento se especuló que el padre del nieto de la cantante podría ser Manuel Mijares Jr., esto luego de que una fotografía destapara cierto parecido con la pareja de la joven.

Ante el señalamiento de que el hijo de Lucero y Mijares sería el yerno de Arturo y Alicia, fue el actor quien desestimó la información.

“No, mi hija tiene su pareja. Hay muchas especulaciones. Yo mejor no digo nada porque luego dicen que soy chismoso”, haciendo alusión al mensaje que le envió Alicia Villarreal, pero tirando por tierra las versiones que vinculaban a Mijares Jr. y a Melenie Carmona.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué el hijo de Lucero y Mijares es el PAPÁ DEL BEBÉ que espera Melenie Carmona?

En el mismo tenor, ahora se le cuestionó a Lucero si se le antoja convertirse en abuela a sus 57 años, “ahora que está de moda”, le cuestionó la prensa. Sin embargo, no esperaban que de inmediato la intérprete de ‘Cuéntame’ respondiera: “Nombre...”.

Al escuchar el nombre de Alicia, quien ya asume ese rol de abuela, la cantante insistió: “Ah, pero yo no”.

Luego explicó que “mis hijos son muy chicos. Ya cuando sea abuela y sea grande, pues ya seré abuela, pero ahorita no”.

Cabe recordar que Lucero y Mijares se casaron en 1997 y se separaron en marzo de 2011, tras 14 años juntos. Actualmente sus hijos tienen 24 años, Manuel y 21 años Lucerito.

Sobre esta última también confirmó que se encuentra bien de salud.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Alicia Villarreal feliz de convertirse en abuela, pero FURIOSA con Arturo Carmona por dar antes la noticia

¿Qué le pasó a Lucero Mijares?

Hace unas semanas corrió el rumor de que ingresó al quirófano por una apendicitis. Ahora, Lucero confirmó que así fue. “(Está) pero muy bien. Ya se recuperó muy bien. Fue el apéndice”, declaró.

“Afortunadamente la atendieron de volada y está superbien, así que padrísimo”, manifestó Lucero.

Alicia Villarreal Lucero abuela
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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