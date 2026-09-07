Imelda Tuñón ya estaba LISTA PARA ENTRAR a ‘La Granja VIP 2’, pero “no me permitieron avanzar”

“Ya no quedó en mis manos esta parte de, pues de no entrar. Yo sí quería entrar, tenía muchas ganas. Tenía todo puesto ya para entrar”.

El nombre de Imelda Tuñón sonaba fuerte para que ingresara a ‘La Granja VIP 2’ y parecía que así sería, sin embargo, este domingo no apareció junto a los demás granjeros. Y es ella misma quien contó los motivos por lo que no forma parte del reality de Azteca.

A través de un video, Imelda explicó qué pasó y hasta agradeció a quienes la contemplaron para esta temporada. “Estoy haciendo este video para agradecerle muchísimo a Ana de la Vega y a Adriano Ortega por haberme tomado en cuenta para este reality”, dijo.

Al tiempo, manifestó que no esta por una decisión personal. “Ya no quedó en mis manos esta parte de, pues de no entrar. Yo sí quería entrar, tenía muchas ganas. Tenía todo puesto ya para entrar”, compartió.

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¿Y entonces qué pasó?

La expareja del fallecido Julián Figueroa indicó que sus problemas con la ley no dejaron que ingresara al proyecto. “Y al final del día, pues fue el tema legal, que ya no me permitieron avanzar”.

Y continuó con su explicación: “Yo sí quería entrar, tenía muchas ganas”, dejando claro que no fue una decisión personal el motivo por el que no forma parte de esta edición.

Sin embargo, Imelda dejó la puerta abierta y expresó: “Espero que me consideren para la próxima edición, que yo creo que ya va a estar más tranquilo todo”, comentó.

¿Qué conflictos legales no le permitieron a Imelda Tuñón entrar a ‘La Granja VIP’?

La joven madre se disputa la custodia, la tutela y la manutención de su hijo con su exsuegra Maribel Guardia. Además, el hermano de su fallecido marido, José Manuel Figueroa, la demandó luego de que ella dijera que el cantante abusó de su hermano menor.

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Ante dichos que no pudo comprobar, Tuñón enfrenta esta denuncia y la que involucra a Guardia sin que trascienda una fecha en la que se pudieran resolver sus conflictos.