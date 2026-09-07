Posicionamientos de la SEXTA gala de eliminación en LCDLF y el sorpresivo ingreso de Alexis Ayala y Apio Quijano

Esta sexta gala de eliminación en ‘La Casa De Los Famosos México’ otro habitante saldrá de la competencia: los nominados son Cynthia Klitbo, Flor Vigna, Gema Garoa, ‘Ese Pérez’ y Memo Schutz. Pero antes de que comenzara el proceso de eliminación, hubo sorpresas. Alexis Ayala y Apio Quijano volvieron a La Casa.

Alexis Ayala siempre se lució por sus posicionamientos, y Apio Quijano llegó con la espada desenvainada. A Ese Pérez le dijo que no representa a México: “Tú no representas a México, ni tampoco yo. México es un país muy grande, complejo y diverso, como para reducirlo a la opinión y comportamiento de una sola persona. La elegancia no tiene nada que ver con la clase social, sino con la educación, la integridad y el respeto”.

Apio también habló con Karina Torres: "¿Tanto miedo que tienes? ¡Qué sorpresa! Tanto miedo para quedar bien. No es pelearte. En mi temporada nadie se peleó, es porque te conozco y lo divertida que yo esperaba que ibas a ser no lo has sido”.

¿Qué se dijeron en los posicionamientos del domingo 6 de septiembre?

Ernesto Laguardia se posiciona con Flor: “Cada quien debe saber por qué esta aquí y creo que tú no sabes la razón”.

Karina se colocó delante de Flor: “Quiero que te vayas porque te he sentido un poco ausente. Tienes a derrotarte fácil. Escuche que quieres irte, por eso mejor que te vayas”.

Yahir elige a Cynthia Klitbo: “Te aprecio mucho y he aprendido a conocerte, a esa señorona llena de talentos atributos, educación, valentía, honestidad… por ese mismo motivo me siento triste y me agüita verte desesperada, ansiosa, pidiendo que la gente no te apoya. Me encantaría verte salir y ver de que estas hecha”.

Mariana se posiciono con Gema: “Quiero que te vayas y toda la semana estuve trabajando para que no fuera del enojo que te lo pudiera expresar… Empezaste a hacer cosas que a los padres d familia no nos gustan. Imagínate que pensaron mis hijos cuando me dijiste pende*a. Te pido que cambies tu estrategia.

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Mariana le contestó: “Inventas cosas e historias para no hundirte y cuando estás en peligro… A ti tampoco te gustaría que a tu hija le dijeran que ‘está aquí por bonita’”.

Brianda eligió a Cynthia: “Creo que para estar viviendo este proyecto hay que quererlo. He escuchado toda la semana que extrañas a tu novio y ya te quieres ir. Fue una semana difícil para tu enfermedad”.

Masad se posiciono contra ‘Ese Pérez’: “No quiero disculpas para mí, quiero disculpas para mi mamá, para todas las mujeres… La gente sabe cuando es en broma y hablando mal de mi no tengo problema.

‘Ese Pérez’ le dijo:

“Me pones en un tema delicado cuando ellas entienden lo que estoy diciendo. Lo de las mujeres yo voy pedir disculpa cuando lo creo conveniente… métete a una escuela para que te enseñen. Siento que estoy bien, tu también has dicho cosas fuertes como “mi ropa vale más que tu casa”.

Apio Quijano entra a ‘La Casa’ y les da tremenda lección, particularmente a Mariana

El también cantante de ‘Kabah’ bajó las escaleras diciendo “extraño mi casa”, pero de inmediato se lanzó contra los habitantes de la cuarta temporada.

“Mariana, regresaste siendo una gran víctima. Te conozco desde chiquita… es una buen estrategia que ya se te está cayendo. Sé que eres mucho más que eso. A elegancia no tiene que ver con la clase social.

“Ernesto respeto mucho tu carrera… en este reality estás muy aburrido. No has entendido en juego. Se necesita mucho más”.

“Kari, sabes cuanto te quiero y respeto y tanto miedo que tienes para quedar bien, ¿por qué no aprendes a divertirte? Te conozco y lo divertida que esperaba que ibas a ser no lo has sido.

“Yahir, te conozco, admiro y respeto, pero ¿es en serio que quieres seguir como un agua tibia?

“Quiero decirles algo a todos: es momento de que suelten la garra, se quiten las mascaras. Mariana sí vio a sus fans, los estudió a todos y ustedes siguen jugando a las escondidas. Ganen, alguien”.

