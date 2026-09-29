Estudiante denuncia a 7 miembros de una fraternidad por drog4rl4 y vi0l4rl4 durante horas; fiscal LOS DEFIENDE

“Las redes sociales exige que dé una respuesta sobre por qué la investigación resultó en la falta de cargos penales”.

Una exalumna de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, presentó una demanda luego de haber sido drogada y violada por un grupo dentro de una casa de fraternidad en 2024.

La mujer indicó que dentro de la fraternidad ‘Chi Phi’, la noche de aquel 19 de octubre, siete miembros la agredieron mientras ella no podía dar su consentimiento.

En tanto, la Fiscal del Condado de Tompkins anunció que reabrió el caso para solicitar una revisión por parte del jurado investigador, luego de que la comunidad le pidiera que reconsiderara la decisión de presentar cargos penales contra los siete miembros de la fraternidad.

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El fiscal Matthew Van Houten declaró que inicialmente no se presentaron cargos penales porque la víctima no había proporcionado a la policía las mismas acusaciones clave que se establecen en la nueva demanda.

El abogado alega que la información fue entregada de inmediato a las autoridades de Cornell y que el informe “no era sustancialmente diferente de lo que figura en la denuncia (de 2026)”.

La batalla legal ha reavivado la preocupación sobre cómo responden las universidades a las denuncias de agresión sexual en el campus.

El anuncio de la violación en grupo fue enviado por mensaje de texto

La denuncia indica que la joven tenía 20 años y que había estado bebiendo en la casa de su hermandad y en un bar antes de llegar a la casa de ‘Chi Phi’ para visitar a un amigo.

Según la demanda, la víctima había consumido unas 10 bebidas en las últimas 3 horas cuando llegó con su amigo.

La denuncia alega que su amigo y otro miembro de la fraternidad le dieron más alcohol y la presionaron para que inhalara una sustancia que describieron como ketamina, y que posteriormente fue agredida sexualmente mientras era “incapaz de dar su consentimiento”.

Según la demanda, al hacer esto, uno de los acusados ”animó a otros miembros a participar en la violación en grupo de la demandante”.

En la denuncia se incluye una foto de una parte de la conversación. Varios miembros de la fraternidad entraron entonces en la habitación, donde, según la denuncia, presionaron a la mujer para que tomara más ketamina y la sometieron a una agresión que duró varias horas.

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