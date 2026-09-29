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Murió Otto Sirgo, inolvidable actor de cine, teatro y televisión

Descanse en paz.

Septiembre 29, 2026 • 
TVyNovelas
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Otto Sirgo

Getty Images

Ganador del Premio TVyNovelas en dos ocasiones y un actor inolvidable... Otto Sirgo murió este septiembre de 2026.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes confirmaron la noticia.

En un comunicado, dieron a conocer el sensible fallecimiento “de nuestro socio intérprete Otto Sirgo. Quién además fue un eterno colaborador de esta asociación”.

“Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso”.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Te vamos a extrañar mucho querido amigo! ¡Descanse en paz!”, manifestó la ANDI.

En 2020, murió su esposa Maleni Flores

La actriz Maleni Morales trabajó en exitosas telenovelas como “Los ricos también lloran”, “Rosa Salvaje” y “Camila”. Otto Sirgo y la actriz mantuvieron un matrimonio de 47 años.

El actor había declarado que su esposa había vencido el cáncer. “Ella no presentó ningún síntoma ni nada, sino que fue a través de un estudio de rutina digamos, que se descubrió, porque le empezaba a faltar el aire y no por el cáncer de pulmón, pues el tumor presionaba una parte de la vena cava”, aseguró a Sale el Sol.

Otto Sirgo: una vida en los escenarios

Originario de La Habana, Cuba, Otto Sirgo se nacionalizó mexicano e hizo una carrera consolidada en nuestro país.

En 1969 comenzó su trayectoria en televisión, desde “Honor y orgullo”, “El amor tiene cara de mujer” y “El honorable señor Valdez”.

Entre las telenovelas que más recordamos destacan “Rosa Salvaje”, “Niña amada mía”, “Mujer de madera”, “Sortilegio”, “Por ella soy Eva”, “Enemigo Íntimo, “Lo que la vida me robó”, “Alcanzar una estrella II” y “Lazos de amor”, estas dos últimas le valieron dos Premios TVyNovelas.

Otto Sirgo recordó en una entrevista que su mayor éxito actoral se lo dio la obra “PD: Tu gato ha muerto”. Él mismo también destacó que solo dos telenovelas las guardaba en su corazón: “Rosa Salvaje” y “Lazos de amor”.

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