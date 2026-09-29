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Murió Concepción Márquez, inolvidable actriz de telenovelas y ‘Lo que callamos las mujeres’

Descanse en paz la actriz Concepción Márquez.

Septiembre 29, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Murió la actriz Concepción Márquez

Getty Images

Se confirmó la muerte de la actriz Concepción Márquez, quien tuvo una notable trayectoria en el cine, teatro y televisión, donde seguramente la vista en varias telenovelas y programas unitarios, como ‘Lo que callamos las mujeres’.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) lamentó su partida tras más de cuatro décadas de trayectoria.
Compañías de teatro, actores, actrices, compañeros y colegas emitieron mensajes en redes sociales para lamentar su partida. La coordinación nacional de teatro publicó un mensaje donde destaca que Concepción se entregaba en cada papel.

“En la memoria fílmica y escénica de este país se tiene grabado su rostro y presencia. Su legado permanece en las historias que contó y las generaciones de artistas escénicos que inspiró”, se lee.

Concepción Márquez participó en películas como “Domingo siete” (1995), “La zona” (2007), “El viaje de Nonna” (2007), “Cosas insignificantes” (2008), “Redención” (2010), y “Cría Puercos” (2018), que le valió una nominación al Premio Ariel en la categoría de Mejor Actriz.

En televisión se le recuerda por sus personajes como Trinidad en “Amanecer” y Francisca en “Senda Prohibida”. Así como sus tantos y tantos personajes en “Lo que callamos las mujeres”

Descanse en paz.

Luto Muerte TV AZTECA
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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