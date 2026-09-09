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‘El Comediante Bicolor’ toma de SU PROPIA ORINA y le da a Adal Ramones y al ‘Rey Grupero’ en ‘La Granja VIP’

Una de sus víctimas se negó a beber el líquido, pero el mismo ha presentado diarrea, dolor estomacal y dolor de cabeza que asocian a esta “broma”.

Septiembre 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘El Comediante Bicolor’ bebió de su propia orina y ya presenta las secuelas.

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“Mi cuerpo como que necesita comer algo, una sopita de fideo o algo”.

Fue durante el estreno del reality ‘La Granja VIP’, que Kevyn Contreras, mejor conocido como ‘El Comediante Bicolor’, protagonizó un polémico momento en el que bebió de su propia orina.

Y es que al humorista le pareció buena idea hacerles una broma a algunos participantes del proyecto. Contreras llegó con una botella con su orina que guardó en su mochila para su ingreso al reality. Luego, en cuanto le dieron la bienvenida sacó el liquido lo bebió y de inmediato le ofreció a Adal Ramones.

El presentador de ‘La Granja VIP’ se negó. Aseguró que pudo oler el supuesto “refresco” al acercarse a la botella y “no había podido contenerse”.

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Adal reaccionó sorprendido y le cuestionó, al saber que se trataba de su orina, que si realmente era suya la bebiera.

Kevyn aceptó el reto y posteriormente se acercó al ‘Rey Grupero’, quien primero olió el contenido y el comediante lo animó a tomar un “shot”. La expareja de Cynthia Klitbo le dio un trago, aún sabiendo que se trataba de orina; eso lo reveló después en una transmisión.

Sin embargo, después de ingresar a ‘La Granja’, ‘El Comediante Bicolor’ confirmó que no se encuentra bien de salud. Y mencionó que ha tenido diferentes molestias físicas y que a pesar de ser ‘Peón’, necesitaba descansar y alimentarse bien.

“Si les comente que siento que ya tengo los medicamentos que me están dando más esto (diarrea) mi cuerpo como que necesita comer algo, una sopita de fideo o algo”, les explicó a ‘Kunno’, Manelyk y Azalea.

La situación llegó a tal punto que sus compañeros comenzaron a preocuparse por él, ‘Kunno’ señaló que no importaba si afectan el presupuesto, él le iban a ofrecer sus alimentos para que se recuperara.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
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‘El Comediante Bicolor’ toma de SU PROPIA ORINA y le da a Adal Ramones y al ‘Rey Grupero’ en ‘La Granja VIP’
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Cabe recordar que los ‘Peones’ de la semana no tienen permitido comer y usar algunas comodidades de los ‘granjeros’.

La polemica crece, pues algunos de sus compañeros quieren ayudarle a descansar y comer bien aun sabiendo que sacrificarían el presupuesto de la comida de todos.

La Granja VIP adal ramones rey grupero
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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