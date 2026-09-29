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Mariana Ochoa le ofrece a Ari Borovoy arreglar SUS DIFERENCIAS: “Hay muchas cosas que tienen solución”

La exOV7 le mandó un mensaje a su examigo y le pidió buscar solución a los problemas frente a frente.

Septiembre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Mariana Ochoa le ofreció una tregua a su examigo Ari Borovoy.

Getty Images/X

“Si en algún momento quieres una plática, a mí me gustaría mucho que la tuviéramos”.

Antes de concluir su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, Mariana Ochoa aprovechó para enviarle un mensaje a Ari Borovoy, dejando fríos a todos. Y es que desde su separación, ella ha sido quien ha marcado una batalla de declaraciones con su examigo.

Ochoa decidió hablarle directamente al cantante y dejarle claro que, pese a todo lo que ha ocurrido entre los integrantes de la banda, todavía considera que existe un vínculo cercano entre ellos:

“Creo que sabes que en los seis restantes de OV7 tienes una familia también, pero como familia tenemos que cuidarnos, no darnos la apuñalada por la espalda”, expresó Mariana.

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Los dichos de la habitante en el reality llamaron la atención porque la también empresaria hizo referencia a rumores que le habría llegado sobre Ari Borovoy, aunque dejó en claro que desconoce los hechos.

“Espero de verdad, de corazón que no, que esos rumores que me llegaron no sean tan graves como se veían, que no la estés pasando tan mal y creo que tienes una familia en quien recargarte, si esa otra familia te hizo a un lado”, manifestó.

También le hizo saber sus deseos de que entablen una conversación a su salida de ‘La Casa’.

“Si en algún momento quieres una plática, a mí me gustaría mucho que la tuviéramos”, señaló. Sin embargo, fue clara en que no tiene suficiente información sobre lo que aparentemente le pasaría al cantante.
“No puedo hablar de más porque no sé mucho, tampoco está padre suponer cosas”, dijo.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Finalmente, expuso “ya me pondré al corriente saliendo, no tengo ni idea qué haya pasado en estos dos meses”.

Mariana Ochoa Ari Borovoy La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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