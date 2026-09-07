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Poncho de Nigris reacciona al ingreso de Gala Montes a LCDLF: “Está a nada de un BROTE PSICÓTICO”

El exhabitante se dijo preocupado y cuestionó que Gala vuelva al encierro en medio de un momento que no sería el adecuado en su vida personal.

Septiembre 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Poncho de Nigris le manda un mensaje a la producción de ‘La Casa De Los Famosos’ por meter a Gala Montes.

YouTube/Instagram

“Anda mal Gala. No debería estar encerrada en ese estado”.

La sexta gala de eliminación en ‘La Casa De Los Famosos México’ sorprendió con el ingreso de Gala Montes como nueva habitante. Aunque en redes sociales se barajaban los nombres de Yeri Mua, Adrián Marcelo o Paola Suárez, lo cierto es que fue Gala la elegida.

Para muchos, esta decisión de la producción no fue la adecuada, principalmente porque hace un tiempo, la actriz y cantante se ha mostrado vulnerable y lejos del amor de su mamá, su hermana y su sobrina.

Uno de los que levantó la voz, fue el habitante de la primera temporada, Poncho de Nigris. El famoso cuestionó públicamente la incorporación.

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“Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando, es peligroso que la expongan así si saben que no anda bien”, escribió. Luego pidió mayor empatía y aseguró que la joven viene de una etapa de excesos.
“Ayúdenla!”, escribió De Nigris, antes de insistir: “Anda mal Gala. No debería estar encerrada en ese estado”. Finalmente lanzó su señalamiento más polémico: “Está a nada de un brote psicótico. Eso no se hace, todo por el rating”.

Montes, quien admitió que ingresó a ‘La Casa’ para promover su carrera como cantante, lo hizo mientras la temporada ya está avanzada y tras la salida de Flor Vigna, quien era su habitante favorita para ganar el reality, según mencionó.

Además, la llegada de Gala también levantó la polémica, pues sí bien es cierto que lleva tiempo mostrando en sus redes sociales su consumo de sustancias, tampoco es la primera vez que participa de ‘La Casa De Los Famosos México’.

Cabe recordar su escandaloso paso por la segunda temporada y las peleas que protagonizó junto a Adrián Marcelo. Gala conoce de primera mano el aislamiento, la convivencia permanente y la presión que estar frente a cámaras 24/7. Por ello, Poncho de Nigris manifestó que “la casa no es para entrar a limpiarte”.

El regiomontano insistió en que una competencia de este tipo no debería utilizarse como un espacio para recuperarse de una etapa personal complicada.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Finalmente, desveló “hay que ser más empáticos, viene de excesos y la casa no es para entrar a limpiarte”. Con esa frase, Poncho señaló la responsabilidad de la producción y pidió que la actriz reciba apoyo en lugar de ser expuesta únicamente como parte del espectáculo.

La casa de los famosos 4 Gala Montes Poncho de Nigris
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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