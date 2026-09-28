Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Abelito celebró su cumpleaños en su ANTRO, pero permitieron acceso a Tania Nicole, quien es MENOR DE EDAD

Llueven críticas contra su mamá, pues aunque acompañó a Tania Nicole, su ingreso a este tipo de establecimientos es contra la ley.

Septiembre 28, 2026 • 
MrPepe Rivero
tanianicole-antro-abelito.jpg

Tania Nicole fue al antro de Abelito

Instagram

La fiesta de Abelito tuvo a muchos invitados, incluido Aaron Mercury, Masad Altamimi, Wendy Guevara y Dania Méndez, pero también asistió una menor de edad: la actriz Tania Nicole.

La fiesta fue realizada en el antro “El Palomazo Satélite By El Abelito”, ubicado al norte de la Ciudad de México. Sin embargo, en México, está prohibido por la ley el ingreso y la permanencia de menores de edad a antros, bares, discotecas y centros nocturnos donde se vendan y/o consuman bebidas alcohólicas.

En los videos compartidos por Tania Nicole, se puede ver a su mamá acompañándola. Sin embargo, Tania tiene solo 14 años de edad.

Además, algunos usuarios en redes sociales criticaron que Tania estuviera de cerca con Naim Darrechi, quien ha estado involucrado en múltiples escándalos y episodios violentos a lo largo de su carrera como influencer. Por si fuera poco, esa noche no estuvo lejos de los pleitos, como el que intentó armar contra Aarón Mercury, así como la falta de respeto a la mamá de Abelito.

En redes sociales critican a la mamá de Tania Nicole

“Pues me vale la funa pero que pedo con la mamá de Tania Nicole wey es una chavita y siempre anda en ambiente de adulto returbioooo todo”, escribió @k_kaarrllaa en la red social X, donde varios usuarios le respondieron:

  • “Neta wey le puede pasar algo y la señora ni en cuenta osea está bien que vaya a lugares pero donde estén los de su misma edad pero ya un lugar donde están bastantes adultos y tú seas la única menor ahí está mal”.
  • “Pues que nos funen a todos, tiene 14 años y anda siempre con gente mucho más grande que ella donde hay alcohol. Siempre la sexualizan en su mismo insta, etc, etc”.
  • “A mí me enoja que los padres sean tan irresponsables, cómo vas a dejar que tu hija sea modelo de una canción con un mayor de edad (Alan Arrieta? Quiero creer q sus padres la tuvieron muy joven y no quieren prohibirle nada pero tmpoco es para dejarla en lugares con alcohol :/".
  • “Justo pensé lo mismo cuando me salió en las historias de Wendy, osea tiene 14 años es una niña para que ande en esos ambientes”.
  • “La mamá se ve muy joven. Y las dos se ven muy vividas, la verdad. Las poses que ella hace y como se mueve no son de alguien de su edad”.

Abelito Tania Nicole
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Brianda-ouija.jpg
Famosos
LA MALDICIÓN DE LA OUIJA cierra su ciclo… Brianda fue la última que jugó y quedó fuera de LCDLF
Septiembre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nacho-Cano-Gala.jpg
Famosos
Gala exhibió que en ‘Malinche’ no le dieron ni agua y Nacho Cano afirma que entre artistas NO SE HABLA DE DINERO
Septiembre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Los-Mier.jpg
Famosos
‘Los Mier’ están de luto: muere fundador y le dan el último adiós con desolador mensaje
Septiembre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yahir.jpg
Famosos
¡ENTRARON A ROBAR a la casa de Yahir! Delincuentes se llevaron varias pertenencias del finalista de LCDLF
Septiembre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Portrait of beautiful golden retriever and family sitting on couch at background all facing camera smiling
Especiales
¿Tu mascota es parte de la familia? Este seguro busca protegerla ante cualquier imprevisto
Septiembre 28, 2026
 · 
TVyNovelas
Grettell-Valdez.jpg
Famosos
Grettell Valdez recibe desgarradora noticia de la MUERTE DE SU CUÑADO minutos antes de obtener reconocimiento
Grettell Valdez dio a conocer que su familia está de luto.
Septiembre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Recien-nacidas.jpg
Viral
INTERCAMBIAN a dos recién nacidas en el IMSS de Mexicali: “nos dimos cuenta un mes después”
El IMSS confirmó que las bebés fueron entregadas a familias equivocadas.
Septiembre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade (8).jpg
Famosos
Yolanda Andrade anuncia radical decisión sobre su futuro y los medicamentos que dejará de tomar
La narración de Yolanda en su cuenta de Instagram deja claro el sufrimiento que ha significado lidiar con las dos enfermedades que padece
Septiembre 27, 2026
 · 
Alejandro Flores