Abelito celebró su cumpleaños en su ANTRO, pero permitieron acceso a Tania Nicole, quien es MENOR DE EDAD

La fiesta de Abelito tuvo a muchos invitados, incluido Aaron Mercury, Masad Altamimi, Wendy Guevara y Dania Méndez, pero también asistió una menor de edad: la actriz Tania Nicole.

La fiesta fue realizada en el antro “El Palomazo Satélite By El Abelito”, ubicado al norte de la Ciudad de México. Sin embargo, en México, está prohibido por la ley el ingreso y la permanencia de menores de edad a antros, bares, discotecas y centros nocturnos donde se vendan y/o consuman bebidas alcohólicas.

En los videos compartidos por Tania Nicole, se puede ver a su mamá acompañándola. Sin embargo, Tania tiene solo 14 años de edad.

¿Qué hace Tania Nicole en un antro donde todos andan consumiendo alcohol ? Hasta donde sé, la niña tiene 14 años. Abelito corre el riesgo que hasta el changarro le clausuren, que pedo. pic.twitter.com/M8twxiQOCS — Soy Marbe (@BellaIndirecta) September 28, 2026

Además, algunos usuarios en redes sociales criticaron que Tania estuviera de cerca con Naim Darrechi, quien ha estado involucrado en múltiples escándalos y episodios violentos a lo largo de su carrera como influencer. Por si fuera poco, esa noche no estuvo lejos de los pleitos, como el que intentó armar contra Aarón Mercury, así como la falta de respeto a la mamá de Abelito.

Una menor de 14 años!!!!



En un antro???



Y la escuela??? pic.twitter.com/qUGBMxGOt9 — lors (@Lors24579795201) September 28, 2026

En redes sociales critican a la mamá de Tania Nicole

“Pues me vale la funa pero que pedo con la mamá de Tania Nicole wey es una chavita y siempre anda en ambiente de adulto returbioooo todo”, escribió @k_kaarrllaa en la red social X, donde varios usuarios le respondieron:

“Neta wey le puede pasar algo y la señora ni en cuenta osea está bien que vaya a lugares pero donde estén los de su misma edad pero ya un lugar donde están bastantes adultos y tú seas la única menor ahí está mal”.



“Pues que nos funen a todos, tiene 14 años y anda siempre con gente mucho más grande que ella donde hay alcohol. Siempre la sexualizan en su mismo insta, etc, etc”.



“A mí me enoja que los padres sean tan irresponsables, cómo vas a dejar que tu hija sea modelo de una canción con un mayor de edad (Alan Arrieta? Quiero creer q sus padres la tuvieron muy joven y no quieren prohibirle nada pero tmpoco es para dejarla en lugares con alcohol :/".



“Justo pensé lo mismo cuando me salió en las historias de Wendy, osea tiene 14 años es una niña para que ande en esos ambientes”.



“La mamá se ve muy joven. Y las dos se ven muy vividas, la verdad. Las poses que ella hace y como se mueve no son de alguien de su edad”.