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Gala ahora arremete contra ‘La Josa’ y Paty Cantú y las acusa DE PLAGIAR su canción ‘La Mala’

Gala Montes compartió varios videos en los que explica cómo se ‘robaron’ el tema que compuso.

Septiembre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Gala Montes aseguró que ‘La Josa’ y Paty Cantú plagiaron su canción.

YouTube/Instagram

“Y ahora sí me parece una copia totalmente de lo que llevo trabajando mucho tiempo, y yo con pruebas”.

La polémica Gala Montes ahora arremetió en contra de María José, Paty Cantú y el productor Stefano Vieni, y los señala por presuntamente plagiar su canción titulada ‘La Mala’.

A través de sus historias de Instagram, la actriz decidió hablar sobre el estreno de ‘La mala del cuento’, nuevo sencillo de ‘La Josa’, el cual fue coescrito por Cantú y Vieni. Sin embargo, según Gala tiene demasiadas coincidencias con su canción.

“En esta ocasión le va a tocar su media hora de karate a ‘La Josa’, a Paty Cantú y a Stefano Vieni. Ustedes saben que yo con Paty me llevaba muy bien, al parecer… Yo he intentado hablar con ella muchas veces, pero no me contesta. Como saben la novia de mi hermana trabaja con Paty. Y yo creo que por eso Paty me dejó de contestar”, explicó al inicio del clip.

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Luego, mencionó que María José no estaba de acuerdo con que cantara ciertas canciones de ella, sin embargo, el momento que más llamó la atención es que Gala dijo que se robaron su tema.

“Se unieron para hacer una canción, ‘La Mala del Cuento’, la cual se parece mucho a ‘La Mala’ que es el primer single de mi disco ‘La Hija de Nadie’ y la verdad si me saca de onda… Y ahora sí me parece una copia totalmente de lo que llevo trabajando mucho tiempo, y yo con pruebas”, afirmó.

Tras publicar la primera historia, Montes colgó varios clips interpretando ‘La Mala’, según las pruebas de la cantante, los videos corresponden al paseo mes de julio.

Y aunque parecía que el reclamo había quedado ahí, Gala volvió a compartir un video donde cuestionó el nulo apoyo que, según ella, recibió de ‘La Josa’ durante su participación en ‘La Casa de los Famosos México’.

“Saben que yo soy, qué si lo hago lo voy hacer bien y es que a mi ‘La Josa’ nunca me apoyo, yo se que ustedes vieron que ella fue a ‘La Casa de los Famoso’ y fue con lo que se quedaron, pero ella se aprovechó de mi nombre y después habló mal de mí porque salió ‘Takara’ y ya no fui digna de su admiración… Empezó hablar de mí, dijo que no tenía talento”, manifestó.
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Gala Montes Paty Cantú maría josé
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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