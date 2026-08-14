Niurka nos había dicho que se casaría el 1 de agosto... ¡¿Qué pasó con la boda?!

A finales de 2025, Niurka Marcos nos dijo que volvió a creer en el amor y se casaría a sus 58 años el 1 de agosto de 2026... Esa fecha ya pasó, y la boda no ocurrió.

Aunque su nombre casi siempre está envuelto en la polémica, esta vez es diferente: Encontró el equilibrio en Bruno Espino, actor, modelo y bailarín que, según ella, le devolvió la ilusión. Esta será su cuarta boda, pero la primera que la encuentra en una etapa de madurez emocional que ella misma celebra.

En entrevista con TVyNovelas, Niurka lo dejó claro desde la primera frase: “La boda será el 1 de agosto de 2026. Tenemos planeado casarnos el día que todo comenzó, cuando cumplamos dos años juntitos”. Demuestra que me ama, que está enamorado, que es celoso y egoísta de mi atención, que no quiere que nadie me haga nada, él me lo hace todo”.

Sin embargo, la boda no ocurrió. ¿Qué ha dicho Niurka al respecto?

En entrevista con Despierta América, hace unos días, Niurka dijo que efectivamente la boda no ocurrió porque tienen mucho trabajo, y prefieren cimentar su relación.

Presumiendo que tienen vida marital, tras dos años juntos, Niurka fue fiel a su estilo y dijo que se casará "¡cuando nos dé la gana!”.

¿Cómo ha sido la historia de amor de Niurka y Bruno?

La historia de este compromiso comenzó con un giro inesperado en abril de 2025, cuando Niurka se encontraba aislada del mundo exterior dentro de La casa de los famosos: All Stars. Frente a las cámaras y ante millones de espectadores, Bruno cruzó las puertas del reality para hacerle una propuesta inesperada: una declaración de amor abierta, valiente, sin temor a la exhibición. Niurka, envuelta en lágrimas y emoción pura, dijo que sí sin pensarlo demasiado.

Niurka, quien tantas veces fue catalogada como explosiva, dice hoy vivir desde otra orilla. Está tranquila, serena, sin prisas. Y no lo esconde: “A esta edad todavía siento nervios, como si fuera la primera vez porque es una relación diferente, con matices distintos”, confesó a esta publicación.

Según relató, Bruno ha sido más que un compañero romántico: “Él no solo es el hombre para mi intimidad, también es mi compañero de vida, es el hombre que me enseñó a direccionarme por lo perdida que me encontró con relación a las experiencias del pasado, la falta de credibilidad”.

Detrás de estas líneas se asoma una versión vulnerable de Niurka, una mujer que reconoce haber perdido la fe en el amor. “Yo había perdido la ilusión y la fe en las relaciones de pareja, en el amor”, admitió.