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‘Olga Sana’ destapa que la bolita de su seno izquierdo “DIO POSITIVO A CÁNCER” y se realizará mastectomía

Bettina Salazar había revelado que sólo tenía el 10% de probabilidades de que padeciera un tumor benigno.

Septiembre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Bettina Salazar comparte que el cáncer parece haber vuelto a uno de sus senos.

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“Gracias por estar, por preocuparse, por quererme y por acompaña una vez más en este camino. Todo su cariño me da mucha fuerza”.

Hace unos días, la comediante ‘Olga Sana’ dio a conocer que le encontraron “una bolita en el seno izquierdo” y que solamente “hay un 10% de que sea benigno, pero creo en los milagros”.

Bettina Salazar admitió que pensó “que nunca iba a regresar”, pero sus chequeos de rutina le revelaron otra verdad.

“Fíjense lo importante de checarnos. Yo no tuve ningún síntoma, fui únicamente a mi revisión anual y ahí es en donde se dan cuenta que está iniciando otro tumor en el seno que me habían dejado”, contó la humorista a las cámaras de ‘Sale el Sol’.

TE RECOMENDAMOS: ‘Olga Sana’ da a conocer que tras 11 años LIBRE DE CÁNCER, le encontraron una bolita en su otro seno

Y es que “hace 11 años pasé por un cáncer de mama y, gracias a Dios, pude salir adelante. Sé que esta noticia puede preocuparlos, pero también sé que tengo muchísimo amor, mucha fe y una enorme cantidad de personas que me acompañan”, se leer en un comunicado que emitió la humorista.

Sin embargo, ahora en una nueva comunicación reveló que las sospechas médicas eran ciertas y deberá darle pelea a esa enfermedad de nueva cuenta.

Bettina Salazar? ¡Termina su batalla contra el cáncer!

“Chamacos y medios de comunicación:

El resultado de la biopsia dio positivo a cáncer, pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo.
Por eso, voy a someterme nuevamente a una mastectomía. Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo.

Tengo mucha fe, mucha fuerza, mucho ánimo y, sobre todo, muchísimo cariño de todos ustedes que me acompañan.

En cuanto tenga la fecha de la cirugía, se las haré saber y los mantendré al tanto de todo.

Gracias por estar, por preocuparse, por quererme y por acompaña una vez más en este camino. Todo su cariño me da mucha fuerza.

Tendrán ‘Olga Sana’ para mucho, mucho tiempo.

Mi total y eterno agradecimiento a FUCAM, voluntariado y a mis doctores”, escribió ‘Olga Sana’.

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NO TE VAYAS SIN LEER: ‘Olga Sana’ ya se hizo la biopsia: “hay un 10% DE QUE SEA BENIGNO, pero creo en los milagros”


Finalmente y con antelación, la comediante había adelantado que se mantiene optimista.

“Yo tengo mis ‘oompa loompas’ aquí en la cabeza. Yo sola me doy ánimos. Hoy amanecí en modo todo me la ‘peleishion’. Ah, sí. Ya no voy a estar noches sin dormir. Ya no, ya lo decidí hoy. Sea lo que sea lo voy a afrontar, y lo voy a afrontar con dignidad y con fuerza porque en estos casos hay que ser valientes. Un día me lo dijo Julio Alegría y es cierto ‘hay que ser valientes y entrarle al toro con mucho optimismo’, porque sí les digo que si esto es cáncer, voy a volver a salir. Se los prometo”, concluyó.

Bettina Salazar Cáncer De Mama
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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