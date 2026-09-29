‘Olga Sana’ destapa que la bolita de su seno izquierdo “DIO POSITIVO A CÁNCER” y se realizará mastectomía

“Gracias por estar, por preocuparse, por quererme y por acompaña una vez más en este camino. Todo su cariño me da mucha fuerza”.

Hace unos días, la comediante ‘Olga Sana’ dio a conocer que le encontraron “una bolita en el seno izquierdo” y que solamente “hay un 10% de que sea benigno, pero creo en los milagros”.

Bettina Salazar admitió que pensó “que nunca iba a regresar”, pero sus chequeos de rutina le revelaron otra verdad.

“Fíjense lo importante de checarnos. Yo no tuve ningún síntoma, fui únicamente a mi revisión anual y ahí es en donde se dan cuenta que está iniciando otro tumor en el seno que me habían dejado”, contó la humorista a las cámaras de ‘Sale el Sol’.

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Y es que “hace 11 años pasé por un cáncer de mama y, gracias a Dios, pude salir adelante. Sé que esta noticia puede preocuparlos, pero también sé que tengo muchísimo amor, mucha fe y una enorme cantidad de personas que me acompañan”, se leer en un comunicado que emitió la humorista.

Sin embargo, ahora en una nueva comunicación reveló que las sospechas médicas eran ciertas y deberá darle pelea a esa enfermedad de nueva cuenta.

“Chamacos y medios de comunicación:

El resultado de la biopsia dio positivo a cáncer, pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo.

Por eso, voy a someterme nuevamente a una mastectomía. Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo.

Tengo mucha fe, mucha fuerza, mucho ánimo y, sobre todo, muchísimo cariño de todos ustedes que me acompañan.

En cuanto tenga la fecha de la cirugía, se las haré saber y los mantendré al tanto de todo.

Gracias por estar, por preocuparse, por quererme y por acompaña una vez más en este camino. Todo su cariño me da mucha fuerza.

Tendrán ‘Olga Sana’ para mucho, mucho tiempo.

Mi total y eterno agradecimiento a FUCAM, voluntariado y a mis doctores”, escribió ‘Olga Sana’.

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“Yo tengo mis ‘oompa loompas’ aquí en la cabeza. Yo sola me doy ánimos. Hoy amanecí en modo todo me la ‘peleishion’. Ah, sí. Ya no voy a estar noches sin dormir. Ya no, ya lo decidí hoy. Sea lo que sea lo voy a afrontar, y lo voy a afrontar con dignidad y con fuerza porque en estos casos hay que ser valientes. Un día me lo dijo Julio Alegría y es cierto ‘hay que ser valientes y entrarle al toro con mucho optimismo’, porque sí les digo que si esto es cáncer, voy a volver a salir. Se los prometo”, concluyó.

Finalmente y con antelación, la comediante había adelantado que se mantiene optimista.