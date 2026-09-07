Aparece ESPECTACULAR EN NUEVA YORK apoyando a Karina Torres en LCDLF: “Estamos contigo hoy y siempre”

“AY WOOOOOOOOOOOOOOWWWW… HERMANA PRECIOSA DIVINA MARAVILLOSA…. TODA UNA ROCKSTAR!!! ME ULTRA MAM*… SOY TU FAN NUMERO 2, PORQUE EL PRIMERO TIENES QUE SER TU MISMA!!! EXTRAÑO TU CARCAJADA APACHEZCA”, indicó el stilyst, quien abandonó el reality la semana pasada para tratar temas de salud.

“Sabes que Beyonce mandó a colocar la publicidad”.

En la cuenta oficial de Karina Torres se colgó una publicación en la que aparece un enorme espectacular en apoyo a la habitante de ‘La Casa De Los Famosos México’, nada más y nada menos que en la avenida Times Square, en Nueva York.

Un video grabó el anuncio gigante que mostraba a ‘La Licenciada’ junto al mensaje: “Estamos contigo hoy y siempre, Karina Torres. Apoyándote en LCDLFMX”.

De inmediato una ola de reacciones surgieron y al tiempo cientos de seguidores de la amiga de Wendy Guevara aparecieron. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de su excompañero en ‘La Casa’, Aldo Rendón.

“AY WOOOOOOOOOOOOOOWWWW… HERMANA PRECIOSA DIVINA MARAVILLOSA…. TODA UNA ROCKSTAR!!! ME ULTRA MAM*… SOY TU FAN NUMERO 2, PORQUE EL PRIMERO TIENES QUE SER TU MISMA!!! EXTRAÑO TU CARCAJADA APACHEZCA”, indicó el stilyst, quien abandonó el reality la semana pasada par tratar temas de salud.

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En otros comentarios se puede leer: “Cada día más cerca de Beyonce”, “Sabes que Beyonce mandó a colocar la publicidad”, “Niuyorkinaaaa Torres, son tus hermanas las Kardashian apoyándote, mana”, “Nenas, ¿de cuánto nos toca para que gane ‘La Casa De Los Famosos”.

Cabe recordar que el apoyo a Karina no es el primero hacia las llamadas ‘Perdidas’. De hecho, hace 3 años, mientras Wendy permanecía de igual manera al interior de ‘La Casa Más Famosa De México’, un grupo de fanáticos viajaron hasta Nueva York y presenciaron cómo se proyectaba un anuncio similar.

La enorme publicidad proyectaba imágenes de Guevara con el mensaje: “Wendy, estoy en Times Square y la queso… estamos contigo”.

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Los intentos por internacionalizar y hacer que ganara la creadora de contenido parecen haber surtido efecto, pues la oriunda del Coecillo se llevó la corona de la primera temporada del proyecto.