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Manelyk González llega a ‘La Granja VIP 2’ con protecciones ante posibles “TRABAJOS” de Santería de Niurka

‘La reina de los realities’ contó que en el pasado la vedette usó su ropa, puso la fruta que más detestaba y comenzaron a pasarle cosas muy extrañas…

Septiembre 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Manelyk contó que en ‘La Casa De Los Famosos All-Stars’, Niurka le habría hecho brujería.

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“La vieja no traía un pantalón mío puesto en mi eliminación”.

La noche de ayer, 6 de septiembre fue el estreno de ‘La Granja VIP 2’, el reality que volvió a reunir a Niurka Marcos y a Manelyk González. Ambas formaron parte de ‘La Casa De Los Famosos All-Stars’, sin embargo, la experiencia no fue la mejor.

De hecho, es la llamada ‘Reina de los realities’ quien contó cómo en aquella convivencia llegó a sentirse físicamente afectada y lo asocia a la Santería, una practica que profesa la cubana.

En un podcast, Manelyk advirtió que para esta nueva experiencia va preparada: “Yo sí quiero llevar proteccioncita porque yo estuve en otro reality con la Niurka. Ahí les voy a contar el chisme”.

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Y entre bromas indicó se refirió a Niurka: “Entonces va a estar otra vez esta brujilda bo, bo, bo, en ‘La Granja’.

Luego arrancó con la anécdota que se desarrolló en la misma habitación que compartían en el reality.

“Yo no soporto el olor a las guayabas”, explicó. Según su relato, Niurka colocaba las frutas sobre su cama junto con objetos que Manelyk relacionó con sus prácticas espirituales. “La hija de la ching*da mete todas las guayabas y las deja en su cama”, recordó.

Después dijo: “todos sus collares nunca los sacaba de la bolsita... ese día que los saca y que los pone con las pinch*s guayabas”, al tiempo expresó que el olor la despertó y le provocó una reacción inmediata.

“Yo: ‘Pu*a madre, huele a guayaba’. Y esta cabrona agarré, tiré las cosas a la basura y ese día a mí me eliminan”, contó. Después añadió otra acusación: aseguró que una bolsa con ropa sucia había desaparecido y que posteriormente vio a Niurka utilizando uno de sus pantalones durante su eliminación. “La vieja no traía un pantalón mío puesto en mi eliminación”.

El momento más inquietante apareció cuando narró que Niurka había padecido malestares. “Ella tosía mucho y estaba muy enferma, pero muy enferma”. Y tras ser expulsada del reality y al llegar a su casa, comenzó a experimentar los síntomas similares.

“Yo en mi casa, haz de cuenta que nos mimetizamos. Yo tenía la misma tos que ella. Me sentía fatal”.

Y aludió a que se sintió mejor al no dejarse llevarse llevar por sugestiones. “Siento que si tú no cree en eso como que no le das fuerza”.

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Las presentadoras del podcast, al escuchar lo que vivió González le recomendaron: “se puede hacer una protección afuera, ¿no? Y te lleves tú un collarcito o una pulsera”, le sugirieron, a lo que respondió: “puedes ir a que te la hagan y te puedes proteger tú sola”, concluyó.

Tan sólo pasaron unas horas para que Manelyk y Kunno hablaran del tema y le hicieron saber a Kevin que tuviera cuidado, que no dejara que le tocara el pelo. Sin embargo, el comediante regio les manifestó que el sabía como reaccionar y cortó “el hechizo”.

@starmy_edits7

#lacasadelosfamososmx #manelyk #kunno #niurkamarcos

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La Granja VIP NIURKA Manelyk
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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