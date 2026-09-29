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Victoria Ruffo no se atendió a tiempo y tuvo que someterse a DELICADA CIRUGÍA: “se me hizo una bola muy fea”

Victoria Ruffo preocupó a sus seguidores al aparecer muy adolorida y colocándose hielo para aminorar el dolor.

Septiembre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Victoria Ruffo enfrenta el dolor de una cirugía por haber dejado pasar la infección de una muela.

Getty Images/Instagram

“Sigue dando latita porque había mucha infección”.

La llamada ‘Queen’ salió a explicar que está muy adolorida por una molestia que había arrastrado durante bastante tiempo que incluso le impedía realizar sus actividades cotidianas con normalidad.

En sus redes sociales, Victoria Ruffo contó que desde hace tiempo presentaba un terrible dolor en una muela por una infección que no había atendido. Y al dejarlo pasar, las molestias y el dolor se volvieron cada vez más intensos, al grado que tuvo que someterse a una cirugía para extraer una pieza infectada.

“Hace tres días me quitaron una muela... Tenía mucho tiempo con ese dolor y lo había dejado, pues tenía una bola en la encía muy fea... Sigue dando latita porque había mucha infección”, aseguró.

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Y aunque ahora, Victoria padece dolor, se trata de las secuelas y no del propio padecimiento.

En el mismo clip, la mamá de José Eduardo Derbez mencionó que está en recuperación tras la delicada cirugía, pues ya se estaban afectando las encías y los dientes.

“Ya no me duele la muela, me duele el espacio en el que me quitaron la muela... Ya me estoy tomando mis antibióticos y todo”, indicó.

¿Qué otros padecimientos enfrenta Victoria Ruffo?

Públicamente, ‘La Queen’ ha habaldo abiertamente de que sufre por hernias lumbares y cervicales, y por ello en ocasiones se le ha visto en silla de ruedas, para evitar caminar distancias largas y prevenir molestas.

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Además, en 2025 dio a conocer que fue diagnosticada con esofagitis relacionada con el reflujo, mismo que fue regulado con un tratamiento médico.

Victoria Ruffo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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