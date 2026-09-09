Gala Montes manda mensaje tras su salida de LCDLF y de inmediato Nacho Cano LA SACA de ‘La Malinche’

“Mañana, o en estos días, les cuento más, pero nada... (quiero) que sepan que estoy bien, les mando besos. Todo bien”.

El paso de Gala Montes por ‘La Casa De Los Famosos México’ fue de menos de dos días. Sin embargo, puso de cabeza a todos al interior. Se peleó con Cynthia, le lanzó indirectas a ‘Ese Pérez’, quemó la cafetera, se comió 6 paquetes de jamón y finalmente abandonó el lugar dejando a todos con una gran preocupación.

Gala lució descolocada y en una aparente crisis de ansiedad. Y ante el silencio de todos, después fue ‘La Jefa’ quien tranquilizó a los habitantes indicando que estaba bien y que por su decisión había decidido abandonar el reality.

Al tiempo, la producción emitió un comunicado para informar al público y al término del texto le desearon éxito en sus futuros proyectos.

TE RECOMENDAMOS: Gala Montes abandonó ‘La Casa de los Famosos México’ y ‘La Jefa’ LO CONFIRMÓ: “Está bien”

Los rumores no tardaron en aparecer y pronto circularon versiones que apuntaban a una fuerte crisis de ansiedad, un episodio de abstinencia y, hasta, una fuerte agresión al equipo técnico; aunque ninguna ha sido confirmada.

Horas después del presunto caos que protagonizó Montes, fue la propia actriz quien tomó sus redes sociales para anunciar:

“Mi gente, ya estoy bien. Estoy descansando un ratito porque estaba muy cansada de haber entrenado con Yahir”, dijo en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Desde su cama y en completa oscuridad, la también cantante prometió que pronto hablaría de todo lo ocurrido durante su breve estancia, así como los motivos que la llevaron a salir.

“Mañana, o en estos días, les cuento más, pero nada... (quiero) que sepan que estoy bien, les mando besos. Todo bien”, concluyó.

Gala se queda fuera de ‘La Malinche’

Antes de considerar ser parte de la cuarta temporada del reality, Gala estaba lista para debutar como ‘La Malinche’, el 22 de septiembre. Y aunque comenzaron a circular rumores que hablaban de su salida, ella dijo que se trataba de “fake news”, sin embargo, tras abandonar ‘La Casa’, la producción encabezada por Nacho Cano lanzó un comunicado.

“‘Malinche El Musical’, el espectáculo musical de gran formato hace de su conocimiento que la participación de Gala Montes en esta producción se pospone de manera indefinida.

NO TE VAYAS SIN LEER: Salida de Gala Montes refuerza sospechas de fans: ¿La Casa de los Famosos está maldita por jugar a la Ouija?