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John Milton confirma que HIPNOTIZÓ A Brianda Deyanara para ganar LCDLF y publica video que lo prueba

La habitante de ‘La Casa’ eligió ingresar al reality con ténicas que le han permitido ser la ‘líder de la semana’ en repetidas ocasiones.

Septiembre 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Brianda-Deyanara.jpg

Brianda fue hipnotizada antes de entrar a ‘La Casa De Los Famosos’.

YouTube/Instagram

“La acompañé con Hipnosis Sincrónica para su entrenamiento mental. Enfocado en fortalecer la concentración, trabajar en sus objetivos y manejo de la ansiedad”.

La estrategia para que Brianda Deyanara gane sin parar en ‘La Casa De Los Famosos México’ ha quedado al descubierto. Y es que es el famosos hipnotista John Milton confirmó que antes de que la habitante ingresara le realizó un entrenamiento mental.

El experto de la hipnosis desveló que le realizó una sesión para fortalecer la concentración, seguridad, objetivos y el manejo de la ansiedad.

Además, el chileno-mexicano publicó un video en el que se le ve a Brianda totalmente hipnotizada y siendo parte de la hipnosis sincrónica, un método creado por él mismo.

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También, para volver a confirmar que ocurrió, ‘Kunno’ desde ‘La Granja VIP’, gran amigo de ‘Bri’, le contó a ‘La Bebeshita’, a Manelyk y a otros graneros que la oriunda de Tijana “se hipnotizó con él antes de ir a ‘La Casa’”.

Aaron Mercury y Marcela Mistral también se dejaron hipnotizar

Tras conocerse el caso de Brianda, ahora se sabe que la esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral tuvo una sesión de ejercicios de respiración y sugestiones que le ayudaron a potenciar su rendimiento físico antes de su combate contra Karely Ruiz en el ‘Ring Royale 2026’.

Mistral ganó por decisión unánime tras tres asaltos el pasado domingo 15 de marzo.

En la charla que sostuvieron, ‘La Bebeshita’ indicó que también Aaron Mercury fue hipnotizado por Milton previo al evento ‘Supernova Génesis 2026’, el domingo 26 de abril, contra Mario Bautista.

Mercury ganó por nocaut técnico en el primer round.

La noticia tomó relevancia, pues ‘Kunno’ eligió su primer día en ‘La Granja VIP’ para destapar que Brianda entró a ‘La Casa’ hipnotizada, una estrategia que varios famosos han aplicado a diversos proyectos y que han obtenido los resultados esperados.

¿Quién es John Milton?

Es conocido como ‘El Caballero de la Hipnosis’. Nació el 9 de diciembre de 1969 en Santiago de Chile. Su familia migró a México cuando él tenía 6 meses de nacido.

Es hijo del hipnólogo brasileño Taurus do Brasil (1925-2009), conocido como ‘El Hipnotizador de América’ y padre de la llamada ‘hipnosis sincrónica’. Su nombre se elige en honor al poeta inglés John Milton, autor de ‘El Paraíso Perdido’.

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Milton desvela que su método consiste en combinar hipnosis clínica con programación neurolingüística y que su método se centra en el bienestar del paciente ayudándolo “a enfrentar sus miedos y limitaciones”, a diferencia de las técnicas tradicionales.

La casa de los famosos 4 Brianda Deyanaya
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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