Otto Sirgo: ¿Cuáles fueron las dos telenovelas que se le quedaron grabadas en el corazón?

“Cincuenta y tantas novelas, pero me quedan dos grabadas en el corazón”.

La tarde de este 29 de septiembre se confirmó la muerte del primer actor Otto Sirgo. Fue la Asociación Nacional de Actores quien dio a conocer la sensible pérdida del histrión cuya amplia trayectoria destacó en teatro, cine y televisión.

“Con más de cinco décadas dedicadas a nuestro arte. Ejemplo de entrega, profesionalismo y amor por la actuación”, puntualizó la asociación.

Otto Sirgo Haller, nació en La Habana, Cuba, el 17 de diciembre de 1946 y se nacionalizó como mexicano en 1969. Desde ese año comenzó su carrera en la pantalla chica. ‘Honor y orgullo’, ‘La Cruz de Marisa Cruces’ y ‘El amor tiene cara de mujer’, fueron los primeros melodramas en los que participó, de 1969, 1970 y de 1971 a 1973, respectivamente.

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Y continuó con su legado, sin embargo, formó parte del elenco de emblemáticas historias como ‘Los ricos también lloran’, de 1979; ‘Rosa Salvaje’, de 1987; ‘Alcanzar una estrella’, de 1991; ‘Lazos de amor’, de 1995.

‘DKDA Sueños de juventud’, ‘El juego de la vida’, ‘Niña amada mía’, ‘Mujer de madera’, ‘La esposa virgen’, ‘Un gancho al corazón’, ‘Sortilegio, ‘Por ella soy Eva’, ‘Cachito de cielo’, ‘Lo que la vida me robó’ y ‘Tres veces Ana’, fueron otro tanto de las historias en las que dejó la piel.

Sin embargo, hace un par de años regaló una amena charla a Juan Soler para su canal de YouTube, ‘El Asador de Juan’, y ahí respondió algunas interrogantes que resumieron su paso por la televisión.

“Cincuenta y tantas novelas, pero me quedan dos grabadas en el corazón: ‘Rosa Salvaje’ y ‘Lazos de Amor’ con Lucero. Esas dos tienen un lugar muy especial para mí”, indicaba el gran Otto Sirgo.

Al tiempo, rememoró por qué esos melodramas se quedaron marcados en su trayectoria.

“‘Rosa Salvaje’ yo no la quería hacer. Me habló Pimstein… y los 10 capítulos se convirtieron en 125. Y ‘Lazos de Amor’ el trabajo con Lucero, con los tres personajes que fue una telenovela que nos sacó canas verdes, nos hizo sudar sangre porque a veces teníamos dos cámaras amarradas durante toda la noche para llegar y hacer con una cámara lo de ella y lo mío. Técnicamente fue terrible y fue un éxito”, manifestó.

En el cine, se le recuerda por su colaboración en ‘Por la libre’, una cinta del año 2000. Y en series, apareció en ‘Papá Soltero’, de 1989 a 1990’. ‘Dos mujeres en mi casa’ (1984), ‘Ingobernable’ (2018) y Fabricante de Ovnis’ (2024).

Pero otro lugar en donde dejó el alma y la piel fue el teatro. “Es la vida. Para mí es mi vida”, así definía las tablas.

Y recordó su mayor éxito teatral: ‘P.d. Tu gato ha muerto’, donde dio vida a ‘Jimmy Zoole’ por más de una década. Compartió el escenario con Héctor Soberón, Jorge Poza, Juan Soler, Xavier Ortiz, Héctor Suárez Gomís y Sebastián Rulli, quienes tenían marcado un desnudo que llamaba particularmente al público.

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Fue su más grande éxito. “Yo recuerdo los encabezados de periódicos al día siguiente del estreno. Las notas, el tiempo que duró, los premios. Todos los premios de teatro de las tres asociaciones nos llevamos todo, todo”, dijo Sirgo buscando en sus recuerdos más entrañables del trabajo.

Descanse en paz.