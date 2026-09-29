Despiden a Dennis Haskins, el director ‘Belding’ de ‘Salvados por la campana’

Medios internacionales recogen noticia de la muerte del actor estadounidense, Dennis Haskins, a los 75 años. La confirmación se dio de la mano de su representante, lo que conmocionó a las generaciones de fans que crecieron viéndolo en la pantalla durante las décadas de los 80’s y 90’s.

Haskins alcanzó la fama al dar vida al inolvidable ‘Richard Belding’, el director de la secundaria ‘Bayside’ en la popular comedia juvenil ‘Salvados por la campana’. Y aunque participó en otros proyectos, fue este programa el que lo catapultó.

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La trayectoria de Dennis Haskins

El actor nació en Chattanooga, Tennessee, en 1950, y comenzó su carrera en diversos programas antes de dar el gran salto en su vida artística.

Audicionó varias veces para el papel del director ‘Richard Belding’ y su primera aparición ocurrió en 1988 en la serie ‘Good Morning, Miss Bliss’.

El mismo proyecto fue reestructurado por NBC un año después para convertirse en ‘Saved by the Bell’, donde él fue el único actor adulto del reparto original.

El histrión interpretó al emblemático personaje durante más de una década.

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A lo largo de los años, Dennis Haskins se mantuvo muy cercano a los seguidores de la serie y a su comunidad. Además de participar en episodios especiales, videos musicales y reuniones del elenco con Jimmy Fallon, donó valiosos recuerdos de su carrera a la Universidad de Tennessee en Chattanooga (UTC), su alma máter.

Descanse en paz.