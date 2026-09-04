Julio César Chávez ingresó a ‘La Casa De Los Famosos México’ y llevó a una “NUEVA HABITANTE”

“Una duda, con todo respeto, ¿y no gatean los hombres?”.

Este viernes 4 de septiembre, los habitantes de ‘La Casa De Los Famosos México’ fueron sorprendidos con la visita del campeón de boxeo Julio César Chávez, pero no llegó sólo y además ocurrieron varias sorpresas con su llegada.

De forma inesperada, el deportista apareció en el patio de ‘La Casa Más Famosa de México’ y saludó a todos, mientras varios no podían creer que estuviera en el reality.

De inmediato, el deportista dijo que tenía como misión presentar a una nueva habitante: se trataba de su esposa Miriam, quien a manera de broma, dijo que no le caería mal que quedarse como participante por un mes.

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Uno de los principales motivos por los que Chávez apareció en ‘La Casa’ fue para darle visibilidad a su serie, misma que se estrena en la plataforma Vix. Y es que compartió ante los habitantes que a lo largo de los episodios podrán ver momentos clave de su carrera, desde sus inicios y ascenso a la cima del boxeo hasta el infierno que tocó en el mundo de las drogas.

‘El Campeón’ recalcó que con el material fílmico busca llevar un mensaje de superación y motivación.

Los habitantes del reality vieron el trailer de la serie de Julio César, y al mismo tiempo complacieron a Julio y a Miriam y les mostraron la casa, pues estaban muy interesados en conocer todas las instalaciones. Advirtieron que “es más grande de lo que parece”.

Con su particular sentido del humor, Chávez eligió a la habitación ‘Tulum’ como la mejor y no dejó pasar por alto una inquietud. “Una duda, con todo respeto, ¿y no gatean los hombres?”, a lo que Cynthia Klitbo le respondió que hasta donde sabía no, pero “no meto las manos al fuego”.

Entre anécdotas y preguntas a Chávez, los habitantes también tuvieron un simulador de box, mismo donde jugaron y recibieron consejos del Campeón.

Miriam, la esposa de Julio, también desveló que se desvela viendo el reality y que “son unas regañadas” por parte del boxeador, aunque “él también los ve”.

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La pareja se despidió agradeciendo a los habitantes, quienes entre porras acompañaron a la pareja a la puerta del patio.