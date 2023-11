Maribel Guardia se conmueve con oso de peluche vestido y con la voz de Julián Figueroa

Hace poco más de siete meses perdió la vida Julián Figueroa a los 27 años debido a un infarto fulminante.

Maribel Guardia estuvo en el ojo público hace unos días debido a que se especuló que atravesaba una crisis en su relación con Marco Chacón. La actriz costarricense aclaró todos estos rumores dejando en claro que su matrimonio con su esposo sigue más sólido que nunca pese a las adversidades a las que se han enfrentado y que todo había sido orquestado por su consuegra Imelda Tuñón Jáuregui, madre de Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa.

A poco más de siete meses del fallecimiento de su hijo, Maribel Guardia sigue teniendo muy presente el recuerdo de Julián Figueroa, por lo que la querida actriz compartió el hermoso regalo personalizado que le dio un fan de de Ecuador.

“Me lo mandó mary29queen desde mi amado Ecuador, gracias... ‘Mi mamá algo que tenía muy bonito es que cada momento que ella tenia libre me lo dedicaba plenamente, porque cuando me veía realmente me dedicaba amor, la atención, a corregirme, a jugar conmigo y esas son cosas que realmente se agradecen. Para ser artista es una persona que todo el tiempo libre que ella ha tenido lo ha pasado conmigo’ - Julián Figueroa”, escribió la actriz de ‘Lagunilla mi barrio’.

