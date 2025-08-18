Ninel Conde es la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México: ¿Qué dijo al salir?

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México tuvo un récord de 16,320,210 de votos... Ninel Conde fue la habitante que salió del reality show.

Ninel Conde salió de La Casa de los Famosos el domingo 17 de agosto de 2025, luego de estar nominada con Mar Contreras, Alexis Ayala, Facundo y El Guana.

A su salida, se despidió de sus compañeros: “Ha sido una bendición coincidir con ustedes, gracias por las risas, gracias por el amor. Elaine, feliz cumpleaños, nos vemos afuera para irnos de viaje.

“Los amo, disfruten y sean fuertes, siempre hablando con la verdad y de frente. Te adoro Facundo, cuídalos”.

Elaine Haro rompió en llanto tras la salida de Ninel, y Priscila la consoló: “Esta experiencia iba a pasar. Es parte del juego no nos enganchemos, no se murió, nos vamos a ver allá afuera. Respira, está bien, siéntelo, pero respira”.

¿Qué dijo Ninel en la postgala?

“No sé, sé que todo lo que pasa, tal vez era el tiempo que iba a aguantar. No fue fácil, me tardé mucho en aceptar este proyecto porque sabia que era de muchos retos”, dijo Ninel Conde en la postgala, con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Ninel contó que ansía volver a su hogar. “Es una experiencia maravillosa, es un experimento de emociones, muy fuerte, pero es muy difícil, sí se le sufre, sí se le padece.

“Conocí a personas maravillosas y es con lo que me quedo”.

Ninel destacó que lo más fuerte es el vínculo con Elaine, “es un concurso donde todo mundo va por lo suyo, cuando eres una persona sensible, generas vínculos reales. Es difícil porque ahí todos van por lo suyo, por fama o dinero, pero cuando generas un vínculo real es algo que se valora mucho; Elaine es una niña sensible”.

Siempre traté de ser una mamá para ella, mañana cumple 22, me duele más eso que haber salido, es una niña tierna, super sensible, ojalá le vaya bien y sé que se va a saber cuidar. Me identifico totalmente”.

Para Ninel, Big Brother es cosa de niños frente a La Casa de los Famosos México

“Esto es otra cosa es más fuerte. Big Brother era un juego de niños, es un juego de emociones, y allá adentro, todo se siente más grande, te potencializa todo. Sentí que más de lo que vives adentro, es la información y cómo se cuenta afuera”.

“Faltaron muchas cosas, más capítulos de Rebelde, y creo que todo pasa para algo. Para mí era muy fuerte extrañar a mis hijos, no saber qué está pasando, tengo mis negocios en Estados Unidos, volver a la realidad. Siempre faltan cosas por hacer pero me siento tranquila de estar afuera”, dijo El Bombón Asesino.

¿Se arrepiente de algo? “Creo que, no sé, el encontronazo con Alexis con el baño mi instinto fue de ‘oye, no le grites así’. Fue mi instinto, no lo pensé, y él utilizó mucho para hacer su campaña. Estando ahí se oyó fuerte, fue un grito muy fuerte, no se escuchó como en el video, y de ahí se siguió... Las cosas a lo mejor no se sienten ni se ven como están adentro. Pero no me arrepiento, todo tiene su ‘para qué’.

Ninel Conde presintió su salida

“Yo lo presentí. Desde el lunes, sentí ‘este domingo me toca’, te lo juro”, dijo Ninel Conde

Su predicción es que “Abelito va a ganar. Nos podemos ahorrar las semanas. La final Abelito, Aldito que le celebran todo, Guana tal vez, Facundo y Elaine”.

“Quisiera que ganara Elaine, el corazón más bonito de la casa, pero esto no es de corazón y es de navegar con bandera de ‘no pasa nada’”, dijo Ninel.

