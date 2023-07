Imelda Garza habla con su tía, Addis Tuñón, sobre cómo encontró el cuerpo de su esposo Julián Figueroa: “Tenía la boca morada”

Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, abrió su corazón al hablar con su tía, la periodista Addis Tuñón, sobre las últimas horas con vida de su esposo y las condiciones en las que encontró el cuerpo del querido cantante.

Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa, fue quien encontró el cuerpo del hijo de Maribel Guardia sin vida la noche del domingo 9 de abril y le relató a su tía, Addis Tuñón, periodista y conductora del programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, cómo fueron las últimas horas del hijo de Joan Sebastian.

Luego de las desgarradoras declaraciones que realizaron por primera vez ante las cámaras Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, la viuda de Julián Figueroa sostuvo una conversación al aire con su tía, la periodista Addis Tuñón, sobre cómo fueron las últimas horas con vida del padre de su hijo.

Imelda Garza comentó que el hijo de Joan Sebastian había estado deprimido por el cumpleaños de su fallecido padre (8 de abril) y desmintió las versiones de que una supuesta amiga del cantante de nombre Mariella Navarro estuvo con él tomando y cantando un día antes de su muerte.

“Julián estuvo el domingo con nosotros viendo series, estábamos juntos. En la tarde se sentía muy mal porque no había dormido en tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá".

“No se vale, han salido muchos rumores, nada de eso es cierto, supe que un video se viralizó de una chica que decía que Julián era muy amigo de ella y que le marcó y que no le contestó. La verdad Julián no tenía llamadas de ninguna chica de la escuela, esta chica es de la universidad, yo no sé de donde sacó eso, eso generó mucha controversia y fui atacada por eso”.

La madre del pequeño José Julián señaló que alrededor de las 18:00 pm, su esposo “bajó al cuarto de los videojuegos, para tratar de dormir un ratito”. Al percatarse que pasó un tiempo y no regresaba con ellos a dormir, ella bajó a buscarlo: “A mí me pareció muy normal que fuera a tratar de recostarse un rato, pero me llamó la atención que no hubiera subido”.

“Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente. Lo toqué de la pierna, para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, prendí la luz y vi que tenía la boca morada, me desesperé".

Fue cuando Imelda Garza Tuñón llamó de inmediato por teléfono a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, y fue como su segundo padre, quien le pidió que checara si estaba respirando y le latía el corazón: “Le marqué a la ambulancia porque yo no sabía si era yo que estaba tan nerviosa, estaba temblando que a lo mejor yo no escuchaba su latido, pero igual si tenía signos vitales, no lo sé".

Desafortunadamente, cuando llegaron los paramédicos le informaron que “ya tenía unas horas de que había fallecido”. Ante esta impactante noticia, Imelda Garza quedó en shock, pero lo único que le dio un poco de tranquilidad en ese momento fue ver los gestos de Julián no presentaban ningún signo de sufrimiento.

“Lo único que me da paz es que cuando lo encontré estaba en posición de dormido, no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido, estaba en paz, y quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él”.