El día que Cynthia Klitbo ya no quiso hablar más de Francisco Gattorno

El año de 1999 comenzó con un buen augurio para Cynthia Klitbo: encontró un nuevo amor luego de una mala racha romántica que la había dejado lastimada y sobre todo, desconfiada.
“Me da miedo hacerme ilusiones”, dijo la actriz en una entrevista con TVyNovelas de aquel año, en donde se sinceró acerca del momento que atravesaba.
En el plano profesional, Klitbo estaba en uno de sus picos de popularidad por su actuación de villana en “El privilegio de mandar”, que incluyó aquella emblemática y recordada escena en la que se rapa frente el Puente Nuevo de París.
Pero en cuanto a su vida personal, recién se había divorciado de Francisco Gattorno (quien hasta hoy constituye su único matrimonio), un actor con el que había construido una pareja aparentemente idílica.
Se habían casado en 1995 tras un noviazgo apasionado y mediático, pero dos años después tuvieron un divorcio igualmente polémico y tras haber tenido una hija.
La amistosa reconciliación
A 27 años de aquella separación, Klitbo y Gattorno se han reencontrado en los pasillos de Televisa y han establecido una amistad tan estrecha que le permite vivir juntos... pero separados.
En declaraciones a TVyNovelas en julio pasado, la icónica villana de melodramas como La Dueña, con esa honestidad tan suya, desmonta las suposiciones de una posible reconciliación amorosa. Lo único que hay entre ellos es una de esas raras joyas de la vida adulta: una amistad genuina entre dos personas que compartieron algo tan profundo como un matrimonio… y salieron enteros.
“Nosotros tenemos más de 20 años diciéndole a los medios que no andamos”, aclaró Cynthia. “Sólo somos muy buenos amigos… pero la gente se ilusiona con la idea de que sí”.
¿Por qué Cynthia Klitbo no quería hablar de Gattorno?
Es evidente que Klito y Gattorno han sanado las heridas que les pudo dejar su separación hace ya casi tres décadas y que es algo evidente es aquella entrevista de 1999 en donde la actriz se mostraba feliz de haber encontrado una nueva pareja a la que presentó simplemente como Alejandro.
“Estoy feliz porque tengo una relación estable y normal. Después de lo que he vivido, lo normal me pareció anormal, pero ya er ajusto que tuviera una relación como esta”.
Alejandro y Cyntia comenzaron a salir a finales de 1998. Cuando llevaban tres meses juntos, decidieron que era momento de hacer pública su relación porque la actriz estaba muy emocionada por su futuro.
“Nunca pensé encontrarme con un hombre que me quisiera tanto”, dijo contundente Klitbo.
Alejandro era un empresario de Nuevo León, divorciado y con intención de anular incluso su matrimonio eclesiástico para casarse de nuevo. Por tanto, la sola idea de hablar de Gattorno le parecía innecesaria a Cynthia.
"¿Por qué no quieren entender que estoy al lado de otra persona que me valora y me quiere? Él es mi presente y por qué o decirlo, quizá mi futuro”.
El único problema en esa relación naciente era que la propia Klitbo tenía cierto temor al compromiso porque decía que le daba miedo hacerse ilusiones.
Finalmente el tiempo demostró´que tenía razón en dudar, pues su noviazgo con Alejandro fue fugaz. Pero eso no hace sino alimentar la idea de que quizá desde siempre su destino estaba con Gattorno, no necesariamente en el plano amoroso sino como los amigos que son ahora y que les permite vivir juntos sin ser novios.