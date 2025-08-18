Gala Montes contra Alana Flores: ¿Quién ganó la pelea estelar del Supernova?

La pelea de Alana Flores contra Gala Montes generó tanta expectativa que cerca de un millón de personas vieron la transmisión en vivo por streaming.

Gala Montes apareció entre luces láser, espadas tipo Jedi y la leyenda “La novia de México”.

Alana Flores por su parte apareció de un modo festivo y con algunas alusiones a su origen norteño.

A lo largo de los rounds, las dos boxeadores intercambiaron golpes y se enfrascaron en constantes riñas de las que siempre salía Gala Montes con algunos castigos en el cuerpo y Alana con golpes en la cabeza.

El decisión de los jueces fue que Alana Flores ganó la pelea.

Fue una pelea dura Supernova

¿Quién ganó las otras peleas del Supernova?

En las peleas previas, el mexicano Luis Pride se enfrentó al chileno Shelao. La pelea llegó al tercer asalto gracias a la indulgencia de Pride, quien es boxeador profesional y consintió a Shelao, pero bastaron 40 segundos de combinaciones arriba y al cuerpo para que Pride noqueara al la celebridad del internet.

Luis Pride fue más boxeador Supernova

La otra pelea femenil fue entre Mercedes Roa (México) y Milica (Argentina). Ambas personalidades de interne mostraron poca madurez en su golpeo y fallidas en la técnica pero Milica conectó más rectos de derecho en la cara de Mercedes.

Roa terminó exahusta y Milica mucho más entera, y eso mismo vieron los jueces que le dieron el triunfo a la argentina en los tres rounds.

En la pelea de Mario Bautista contra Westcol hubo mucho box. Al principio fue Westcol el que metió los mejores golpes y parecía que la cabeza de Mario no resistiera el castigo.

En segundo round, sin embargo, las cosas cambiaron de manera radical y Bautista remontó con ganchos y golpes secos en el cuerpo de Wetstcol. El referí finalmente, ante el tambaleo de Westcol, dictaminó nocaut justo a tiempo.