Gala Montes contra Alana Flores: ¿Quién ganó la pelea estelar del Supernova?

La función tuvo picos de 4 millones de personas viendo la transmisión en vivo a través de las diferentes plataformas

August 17, 2025 • 
Alejandro Flores
gala montes alana.jpg

Alana contra Gala

Supernova

La pelea de Alana Flores contra Gala Montes generó tanta expectativa que cerca de un millón de personas vieron la transmisión en vivo por streaming.

Gala Montes apareció entre luces láser, espadas tipo Jedi y la leyenda “La novia de México”.
Alana Flores por su parte apareció de un modo festivo y con algunas alusiones a su origen norteño.
A lo largo de los rounds, las dos boxeadores intercambiaron golpes y se enfrascaron en constantes riñas de las que siempre salía Gala Montes con algunos castigos en el cuerpo y Alana con golpes en la cabeza.
El decisión de los jueces fue que Alana Flores ganó la pelea.

Aanagalamontes.jpeg

Fue una pelea dura

Supernova

¿Quién ganó las otras peleas del Supernova?

En las peleas previas, el mexicano Luis Pride se enfrentó al chileno Shelao. La pelea llegó al tercer asalto gracias a la indulgencia de Pride, quien es boxeador profesional y consintió a Shelao, pero bastaron 40 segundos de combinaciones arriba y al cuerpo para que Pride noqueara al la celebridad del internet.

Luispride.jpeg

Luis Pride fue más boxeador

Supernova

La otra pelea femenil fue entre Mercedes Roa (México) y Milica (Argentina). Ambas personalidades de interne mostraron poca madurez en su golpeo y fallidas en la técnica pero Milica conectó más rectos de derecho en la cara de Mercedes.
Roa terminó exahusta y Milica mucho más entera, y eso mismo vieron los jueces que le dieron el triunfo a la argentina en los tres rounds.
En la pelea de Mario Bautista contra Westcol hubo mucho box. Al principio fue Westcol el que metió los mejores golpes y parecía que la cabeza de Mario no resistiera el castigo.
En segundo round, sin embargo, las cosas cambiaron de manera radical y Bautista remontó con ganchos y golpes secos en el cuerpo de Wetstcol. El referí finalmente, ante el tambaleo de Westcol, dictaminó nocaut justo a tiempo.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 9.02.24 PM (1).jpeg

Mario Bautista le ganó a Westcol

ViX

Gala Montes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
