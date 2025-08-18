Suscríbete
Le gritan "¡Cazzu, Cazzu!” a Christian Nodal durante su show en Supernova Strikers 2025

El cantante repasaba sus éxitos, pero el público le recordó el escándalo de la semana.

August 17, 2025 • 
MrPepe Rivero, Alejandro Flores
cazzu-nodal-supernova.jpg

Cazzu y Christian Nodal

Instagram

Christian Nodal se presentó en vivo previo a la pelea de Franco Escamilla contra El Escorpión Dorado, durante el evento de Supernova Strikers 2025

El cantante comenzó su show con “La mitad”, originalmente un dueto de Nodal con Camilo. El momento de éxtasis para los 20 mil espectadores que llenaron el Palacio de los Deportes llegó al final del show, cuando Nodal los guió para cantar a capela “Adiós amor”, su canción más famosa y la que le dio éxito a nivel internacional.

También interpretó “Sabina”, su canción más reciente, “La sinvergüenza”, colaboración original con Banda MS, y el clásico ranchero “Acá entre nos”.

Cuando terminó su presentación los conductores de la transmisión en vivo, el comediante Ricardo Peralta y su colega Slobo, incluso dijeron en tono de broma: “Yo sí me caso con él también”.

Le gritaron "¡Cazzu, Cazzu!” a Nodal

El momento incómodo para Christian se viralizó, pues todos pudieron escuchar los gritos del público en el Palacio de los Deportes.

En las redes sociales oficiales de Supernova Strikers 2025, compartieron el video de Christian Nodal durante su presentación, pero los comentarios no perdonaron.

Y es que en la sección de comentarios, varias personas fueron a resaltar que lo mejor del show de Nodal, fue cuando el público le recordó el nombre de la mamá de su hija Inti.

comentarios-cazzu-nodal.jpg

CHRISTIAN NODAL Cazzu
 Supernova Strikers 2025
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
