Le gritan "¡Cazzu, Cazzu!” a Christian Nodal durante su show en Supernova Strikers 2025

Christian Nodal se presentó en vivo previo a la pelea de Franco Escamilla contra El Escorpión Dorado, durante el evento de Supernova Strikers 2025

El cantante comenzó su show con “La mitad”, originalmente un dueto de Nodal con Camilo. El momento de éxtasis para los 20 mil espectadores que llenaron el Palacio de los Deportes llegó al final del show, cuando Nodal los guió para cantar a capela “Adiós amor”, su canción más famosa y la que le dio éxito a nivel internacional.

También interpretó “Sabina”, su canción más reciente, “La sinvergüenza”, colaboración original con Banda MS, y el clásico ranchero “Acá entre nos”.

Cuando terminó su presentación los conductores de la transmisión en vivo, el comediante Ricardo Peralta y su colega Slobo, incluso dijeron en tono de broma: “Yo sí me caso con él también”.

Le gritaron "¡Cazzu, Cazzu!” a Nodal

El momento incómodo para Christian se viralizó, pues todos pudieron escuchar los gritos del público en el Palacio de los Deportes.

Le están gritando “cazzu cazzu” a Nodal en el Super Nova pic.twitter.com/hAvr4HdG0V — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 18, 2025

En las redes sociales oficiales de Supernova Strikers 2025, compartieron el video de Christian Nodal durante su presentación, pero los comentarios no perdonaron.

Y es que en la sección de comentarios, varias personas fueron a resaltar que lo mejor del show de Nodal, fue cuando el público le recordó el nombre de la mamá de su hija Inti.