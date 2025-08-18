Los ganadores de las peleas de Franco Escamilla VS Escorpión Dorado, y Mario Bautista VS Wetscol

El Supernova Orígenes fue todo lo emocionante que había prometido con un show de Nodal, un brazo dislocado de Westcola y una pelea emotiva entre Franco Escamilla y el Escorpión Dorado que llegó hasta el final del cuarto round.

En la pelea de Escamilla contra el Escorpió, el primer round fue evidentemente ganado por Franco, quien conectó varios golpes en el rostro del Escorpión.

Para el segundo asalto, Franco puso contra las cuerdas al Escorpión y el réferi tuvo que hacer conteo de protección.

El tercer round sin embargo fue para el Escorpión, quien golpeó en varias ocasiones a Franco en el cuerpo.

El último round comenzó con un abrazo entre los comediantes y luego tuvieron dos minutos de intercambio de golpes. Fue ahora Franco el que tuvo un conteo de protección.

Finalmente la decisión de los jueces fue dividida y el ganador fue Franco Escamilla.

El show de Nodal

El momento de éxtasis para los 20 mil espectadores que llenaron el Palacio de los Deportes llegó al final del show, cuando Nodal los guió para cantar a capela “Adiós amor”, su canción más famosa y la que le dio éxito a nivel internacional.

También interpretó “Sabina”, su canción más reciente, “La sinvergüenza”, colaboración original con Banda MS, y el clásico ranchero “Acá entre nos”.

Cuando terminó su presentación los conductora de la transmisión en vivo alabaron a Nodal. El comediante Ricardo Peralta y su colega Slobo incluso dijeron en tono de broma: “Yo sí me caso con él también”.

El mini concierto de Nodal fue parte del evento Captura Supernova

David Faitelson fue más provocador al señalar:

“Me gusta Nodal pero debo confesar que a mí me gusta más la música de su esposa, de Ángela Aguilar”.

El triunfo de Mario Bautista y el hombro lastimado de Westcol

En la pelea de Mario Bautista contra Westcol hubo mucho box. Al principio fue Westcol el que metió los mejores golpes y parecía que la cabeza de Mario no resistiera el castigo.

En segundo round, sin embargo, las cosas cambiaron de manera radical y Bautista remontó con ganchos y golpes secos en el cuerpo de Wetstcol. El referí finalmente, ante el tambaleo de Westcol, dictaminó nocaut justo a tiempo.

Mario Bautista le ganó a Westcol ViX

Bautista festejo eufórico y prometió regresar el próximo años. Mientras tanto, Westcol fue a su esquina para que le acomodaran el hombro ya que durante la pelea se lesionó.