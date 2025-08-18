Suscríbete
Los ganadores de las peleas de Franco Escamilla VS Escorpión Dorado, y Mario Bautista VS Wetscol

El Supernova tuvo también un emocionante mini concierto de Christian Nodal

August 17, 2025 
Alejandro Flores
Franco contra escropion (1).jpg

Franco y El Escorpión completaron los 4 rounds

Captura

El Supernova Orígenes fue todo lo emocionante que había prometido con un show de Nodal, un brazo dislocado de Westcola y una pelea emotiva entre Franco Escamilla y el Escorpión Dorado que llegó hasta el final del cuarto round.

En la pelea de Escamilla contra el Escorpió, el primer round fue evidentemente ganado por Franco, quien conectó varios golpes en el rostro del Escorpión.

Para el segundo asalto, Franco puso contra las cuerdas al Escorpión y el réferi tuvo que hacer conteo de protección.

El tercer round sin embargo fue para el Escorpión, quien golpeó en varias ocasiones a Franco en el cuerpo.

El último round comenzó con un abrazo entre los comediantes y luego tuvieron dos minutos de intercambio de golpes. Fue ahora Franco el que tuvo un conteo de protección.
Finalmente la decisión de los jueces fue dividida y el ganador fue Franco Escamilla.

El show de Nodal

El momento de éxtasis para los 20 mil espectadores que llenaron el Palacio de los Deportes llegó al final del show, cuando Nodal los guió para cantar a capela “Adiós amor”, su canción más famosa y la que le dio éxito a nivel internacional.
También interpretó “Sabina”, su canción más reciente, “La sinvergüenza”, colaboración original con Banda MS, y el clásico ranchero “Acá entre nos”.
Cuando terminó su presentación los conductora de la transmisión en vivo alabaron a Nodal. El comediante Ricardo Peralta y su colega Slobo incluso dijeron en tono de broma: “Yo sí me caso con él también”.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 8.05.25 PM (1).jpeg

El mini concierto de Nodal fue parte del evento

Captura Supernova

David Faitelson fue más provocador al señalar:

“Me gusta Nodal pero debo confesar que a mí me gusta más la música de su esposa, de Ángela Aguilar”.

¿Qué tanto dijo Christian Nodal a Adela Micha?
Nodal -Micha.png
Christian Nodal explica por qué no convive con Inti: "Demasiadas horas de vuelo y mi agenda está saturada"
El cantante detalló, en entrevista con Adela Micha, los retos de mantener el contacto con su hija desde la distancia y con horas de trabajo intensas. Tras publicar la entrevista, ¡dejo de seguir a la periodista!
August 14, 2025
 · 
Luz Meraz
Christian Nodal duda cuando le preguntaron si ama a Ángela Aguilar… ¡y le llueven burlas!
August 15, 2025
Los memes tampoco perdonan a Christian Nodal: se ríen y dudan de su "calendario de amor"
August 14, 2025
Christian Nodal denuncia campañas pagadas de "hate" contra Ángela Aguilar
August 14, 2025

El triunfo de Mario Bautista y el hombro lastimado de Westcol

En la pelea de Mario Bautista contra Westcol hubo mucho box. Al principio fue Westcol el que metió los mejores golpes y parecía que la cabeza de Mario no resistiera el castigo.

En segundo round, sin embargo, las cosas cambiaron de manera radical y Bautista remontó con ganchos y golpes secos en el cuerpo de Wetstcol. El referí finalmente, ante el tambaleo de Westcol, dictaminó nocaut justo a tiempo.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 9.02.24 PM (1).jpeg

Mario Bautista le ganó a Westcol

ViX

Bautista festejo eufórico y prometió regresar el próximo años. Mientras tanto, Westcol fue a su esquina para que le acomodaran el hombro ya que durante la pelea se lesionó.

Franco Escamilla El Escorpión Dorado
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
