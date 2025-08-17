Suscríbete
‘Viudo’ de Daniel Bisogno confirma que no se pudo despedir de él y si le dejó herencia: ‘Lo extraño’

¿El conductor de ‘Ventaneando’ se le ha manifestado?

August 17, 2025 • 
MrPepe Rivero
Daniel-bisogno.png

Aseguran que Charly Moreno, quien sería pareja sentimental de Daniel Bisogno no estuvo con él al momento de su muerte.

Ya pasaron seis meses desde la muerte de Daniel Bisogno, y su ‘viudo’, Charly Moreno, reapareció ante la prensa para dejar algunos puntos claros, como la herencia.

Y es que durante los últimos meses de vida del conductor de ‘Ventaneando’, Charly lo acompañó como pareja, e incluso Alex Bisogno, hermano de Daniel, lo reconoció: “Charly fue parte de la familia. Lo queremos. Y sin duda fue una persona que estuvo con Daniel, en las buenas y en las malas, y estoy seguro que él le regaló mucha alegría a Daniel, por lo que solo tengo agradecimiento para él”.

¿Daniel Bisogno le dejó algo a Charly?

Hay que recordar que Daniel Bisogno no dejó testamento; se sabe que dejó cubiertos los estudios de su hija Micaela mediante un seguro, por lo que había dudas sobre si a Charly le había dejado una propiedad.

Charly Moreno negó que Bisogno le haya dejado un departamento, y simplemente dijo que, como herencia, tiene “un anillo que Daniel me regaló, lo tengo en mi casa, era especial para los dos. No era de compromiso, fue por mi cumpleaños del año pasado, teníamos uno igual”.

Incluso recordó las palabras de Bisogno: “Todo va a ser para mi hija y que a mi papá no le falte nada”.

¿Se le ha manifestado Bisogno?

A decir de la última pareja sentimental de Daniel, el conductor “se fue en paz. Él nunca tuvo que darle explicaciones a nadie, vivió como quiso vivir”.

daniel-bisogno-alex-charly-.jpg

Charly convivía con Alex Bisogno y la familia de Daniel.

En este tiempo, confesó sentirse “Mal, no sé qué palabras decirte, obviamente me pegó mucho y lo extraño todos los días”.

Negó que lo haya percibido, pero sí lo ha visto “en sueños, he soñado con él”.

“Se cumplieron seis meses pero duele como el primer día. Sigo en contacto con sus hermanos y sus amigos, ahí la llevamos poco a poco”.

Asimismo, confesó: “No tuve la oportunidad de despedirme. Estuve una semana antes de que pasara, entró a terapia intensiva y podían entrar pocas personas. Había pasado anteriormente y decidía esperarme a que se sintiera mejor y así pasó”.

Daniel Bisogno Ventaneando
