Suscríbete
Famosos

Todos los posicionamientos de la gala 3 de eliminación de La Casa de los Famosos México, ¿qué se dijeron?

Con una placa de nominados explosiva, aquello se tornó ¿personal?

August 17, 2025 • 
MrPepe Rivero
casa-famosos-nominados--.jpg

La Casa de los Famosos México

Entre emociones encontradas, como nerviosismo, ansiedad y preocupación, los habitantes de La Casa de los Famosos México vivieron una tercera gala de eliminación con una placa histórica.

Ninel Conde, Facundo, Mar Contreras, Guana y Alexis Ayala son los nominados.

Mientras el público continuaba votando, los famosos fueron al jardín de La Casa para el Posicionamiento...

¿Qué se dijeron en el posicionamiento?

Mariana se posicionó con Alexis Ayala

“Este es un juego como lo has dicho, pero no entiendo tu manera de jugar, no me da confianza. No sé si lo que dices es sincero y es real; no me siento cómoda jugando así contigo”.

Alexis respondió: “Buscaré algo de valor en lo que dices. Me encanta tu incomodidad, esto es un juego, no vine a quedar bien contigo ni los demás. Si no te gusta el infierno, no le estés coqueteando al Diablo porque te vas a quemar”.

Aarón Mercury se posicionó con Facundo

“Quiero que abandones La Casa porque uno te aguantas... Nos has minimizado y tratado como niños, entre David y Goliath ¿quien ganó el partido?... Has criticado toda acción de Noche, pero no has recibido ningún reproche”.

Facundo respondió: “Estuvo muy cagado viniendo de alguien vestido de dorado. Tendría que hacerle caso a tu consejo aunque es difícil de alguien que ama su propio reflejo. Vero que eres feliz porque en esta casa en vez de ventanas solo hay espejos. En ese cuarto eres un peón”.

Shiky se posicionó con Alexis Ayala

“Quiero que te vayas de La Casa aunque no quiero que te vayas, esta semana te has compañero.

Esta semana no has dormitado, has meditado, que es lo mismo. Buscando un poco, siempre está de forma juguetona la amenaza de ‘este miércoles te voy a nominar’, pero la peor fue cuando me dijiste ‘ves este traje’ es el traje con el que te voy a nominar.

“Buscaré algo de valor en lo que dices. Me encanta decirlo, porque quiero encontrar valor en tus palabras. Los leones, los que hacen es juguetear con una lagartija, pelear nunca, yo lo que hago es juguetear contigo. Tienes una chispa que da alegría, te has soltado la correa, vamos a jugar, viéndote a los ojos, yo me encargo, la próxima semana estás parado en tu lugar o junto a mí”.

“No te preocupes, aquí de león, hay poco”, le refutó Shiky.

Dalilah Polanco se posicionó con Alexis Ayala

“Inteligente, generoso, respetuoso, caballeroso. Probablemente no encuentres valor en mis palabras porque solo es mi opinión. Eres buen actor, pero en esta casa solo haces de villano, pero tus palabra solo me dan o coraje, o risa, o penita. Me quedo con el ser humano, que el villano se vaya a hacer novelas pero en otra casa”, dijo Dalilah.

“En la ficción he sido villano. En esta casa, si te molesta, soy yo. Como Sor Dalilah deberías hacer votos de silencio porque tus palabras no pegan en ningún lugar”, dijo Alexis.

Abelito se posicionó con Abelito

“Facundo, lo iba a hacer a tu estilo pero lo que quiero decir es que quiero que te vayas. Eres un rival muy fuerte, admiro toda tu trayectoria, pero quiero a ese Facundo de los primeros días que llegó con más audacia de hacer las cosas, no sé si estás entrando a una zona de confort”.

“Siento bonito de tenerte aquí enfrente, pero en una actitud un poco diferente. Tienes cortos los pantalones pero grandes los cojones, y aciertas un poco, dentro de esta casa me estoy volviendo medio loco. Ahora que lo pienso eres esos animalitos bonitos en la pradera verde, muy tierno, pero cuando volteas muerdes. No te preocupes, te veo en un ratito”, respondió Facundo.

Priscila Valverde se posicionó con Alexis Ayala

“Quiero que te vayas porque te percibo muy ausente. Tienes que cuidar la convivencia, cuando estamos todos, no estás. No hemos generado un lazo, como dices no vienes a quedar bien con nadie, pero no puedo generar un lazo con alguien a quien percibo como un personaje.

Alexis le respondió: “Cuido mucho mi energía, no la comparto con cualquiera. La fama es un amante cruel, que ama más al talento, y espero que en tus raíces lo tengas. Te aplaudo el valor que tienes de estar aquí, en La Casa”.

Elaine Haro se posicionó con Alexis Ayala

“Te gusta que nos paremos aquí; a diferencia de los demás, no he podido generar un vínculo contigo. Te respeto por los años que tienes, de trabajo, de inteligencia emocional, solo me da pena que la utilices molestar a los demás y que lo ocultes detrás de (la frase) ‘es un juego’. Las herramientas positivas que tenemos, de deben utilizar para hacer cosas positivas y no negativas”, dijo Elaine.

Pero Alexis respondió: “La casa no es una casa a jugar positivo o negativo, es para revolver las cosas y conocernos y a nosotros mismo. Lo único que haces es jugar a Romeo y Julieta, y si no te sales de esa historia, será la única que vas a contar. Eres una mujer joven llena de talento tienes mucho más qué contar”.

Aldo De Nigris se posicionó con Facundo

“Sinceramente te digo que he notado comentarios tuyos hacia personas de mi cuarto pasivo-agresivos. Tiras la piedra y escondes la mano, y entre broma y broma la verdad se asoma. Eres de buen corazón, no quieras ser el villano o hacer pedo donde no hay”, dijo Aldo.

“Esconder la mano, jamás, me gusta decir las cosas de frente y recibir los trancazos en el pecho. Esperaba esto de varios, y no lo esperaba de un amigo. Pensaba que era muy derecha la gente regia, pero ahora no entiendo bien tu estrategia. Pensaba que no se iban a agüitar con la carilla y me salieron bastante niñas. Veo que estás aventándome cerillos para que se prendan estos fuegos, pero los veo en La Casa jugando todos mis juegos”, respondió Facundo.

La Casa de los Famosos México No te pierdas ninel conde Facundo
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Daniel-bisogno.png
Famosos
‘Viudo’ de Daniel Bisogno confirma que no se pudo despedir de él y si le dejó herencia: ‘Lo extraño’
August 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
cynthia klitbo.jpg
Famosos
El día que Cynthia Klitbo ya no quiso hablar más de Francisco Gattorno
August 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
mariana botas (2).jpg
Famosos
¿Quiénes han sido novios de Mariana Botas antes y después de Drake Bell?
August 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
Gala montes alana flores pizza.jpg
Famosos
Gala Montes “roba” frase de Niurka para usarla contra Alana Flores previo a su pelea de box
August 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
alma cero.jpg
Famosos
Alma Cero explica por qué cambió el color de sus ojos y cuánto cuesta: “todavía lo estoy pagando”
La actriz mostró los resultados de la cirugía que tiene el nombre médico de queratopigmentación con láser femtosegundo
August 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
Maeriannegonzaga bebe.jpg
Famosos
Marianne Gonzaga quiere recuperar a su hija ahora que Valentina la perdonó
La influencer, que salió libre en julio, no ha visto a su hijo desde febrero, cuando fue vinculada a proceso
August 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
rocio-sanchez-casa-famosos-.jpg
Famosos
Ganó La Casa de los Famosos México: Cambian de día y horario el show de Rocío Sánchez Azuara
Durante dos domingos, en TV Azteca intentaron hacer sombra a Las Estrellas, pero ahora apuestan por algo más.
August 16, 2025
 · 
MrPepe Rivero
natasha-dupeyron-cynthia-klitbo-.jpg
Telenovelas
¡Como Cynthia Klitbo! Así luce Natasha Dupeyrón tras RAPARSE para ‘Los hilos del pasado’
¡Sí lo hizo! La nueva ‘Tamara’ sorprende.
August 16, 2025
 · 
MrPepe Rivero