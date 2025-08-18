Todos los posicionamientos de la gala 3 de eliminación de La Casa de los Famosos México, ¿qué se dijeron?

Entre emociones encontradas, como nerviosismo, ansiedad y preocupación, los habitantes de La Casa de los Famosos México vivieron una tercera gala de eliminación con una placa histórica.

Ninel Conde, Facundo, Mar Contreras, Guana y Alexis Ayala son los nominados.

Mientras el público continuaba votando, los famosos fueron al jardín de La Casa para el Posicionamiento...

¿Qué se dijeron en el posicionamiento?

Mariana se posicionó con Alexis Ayala

“Este es un juego como lo has dicho, pero no entiendo tu manera de jugar, no me da confianza. No sé si lo que dices es sincero y es real; no me siento cómoda jugando así contigo”.

Alexis respondió: “Buscaré algo de valor en lo que dices. Me encanta tu incomodidad, esto es un juego, no vine a quedar bien contigo ni los demás. Si no te gusta el infierno, no le estés coqueteando al Diablo porque te vas a quemar”.

Aarón Mercury se posicionó con Facundo

“Quiero que abandones La Casa porque uno te aguantas... Nos has minimizado y tratado como niños, entre David y Goliath ¿quien ganó el partido?... Has criticado toda acción de Noche, pero no has recibido ningún reproche”.

Facundo respondió: “Estuvo muy cagado viniendo de alguien vestido de dorado. Tendría que hacerle caso a tu consejo aunque es difícil de alguien que ama su propio reflejo. Vero que eres feliz porque en esta casa en vez de ventanas solo hay espejos. En ese cuarto eres un peón”.

Shiky se posicionó con Alexis Ayala

“Quiero que te vayas de La Casa aunque no quiero que te vayas, esta semana te has compañero.

Esta semana no has dormitado, has meditado, que es lo mismo. Buscando un poco, siempre está de forma juguetona la amenaza de ‘este miércoles te voy a nominar’, pero la peor fue cuando me dijiste ‘ves este traje’ es el traje con el que te voy a nominar.

“Buscaré algo de valor en lo que dices. Me encanta decirlo, porque quiero encontrar valor en tus palabras. Los leones, los que hacen es juguetear con una lagartija, pelear nunca, yo lo que hago es juguetear contigo. Tienes una chispa que da alegría, te has soltado la correa, vamos a jugar, viéndote a los ojos, yo me encargo, la próxima semana estás parado en tu lugar o junto a mí”.

“No te preocupes, aquí de león, hay poco”, le refutó Shiky.

Dalilah Polanco se posicionó con Alexis Ayala

“Inteligente, generoso, respetuoso, caballeroso. Probablemente no encuentres valor en mis palabras porque solo es mi opinión. Eres buen actor, pero en esta casa solo haces de villano, pero tus palabra solo me dan o coraje, o risa, o penita. Me quedo con el ser humano, que el villano se vaya a hacer novelas pero en otra casa”, dijo Dalilah.

“En la ficción he sido villano. En esta casa, si te molesta, soy yo. Como Sor Dalilah deberías hacer votos de silencio porque tus palabras no pegan en ningún lugar”, dijo Alexis.

Abelito se posicionó con Abelito

“Facundo, lo iba a hacer a tu estilo pero lo que quiero decir es que quiero que te vayas. Eres un rival muy fuerte, admiro toda tu trayectoria, pero quiero a ese Facundo de los primeros días que llegó con más audacia de hacer las cosas, no sé si estás entrando a una zona de confort”.

“Siento bonito de tenerte aquí enfrente, pero en una actitud un poco diferente. Tienes cortos los pantalones pero grandes los cojones, y aciertas un poco, dentro de esta casa me estoy volviendo medio loco. Ahora que lo pienso eres esos animalitos bonitos en la pradera verde, muy tierno, pero cuando volteas muerdes. No te preocupes, te veo en un ratito”, respondió Facundo.

Priscila Valverde se posicionó con Alexis Ayala

“Quiero que te vayas porque te percibo muy ausente. Tienes que cuidar la convivencia, cuando estamos todos, no estás. No hemos generado un lazo, como dices no vienes a quedar bien con nadie, pero no puedo generar un lazo con alguien a quien percibo como un personaje.

Alexis le respondió: “Cuido mucho mi energía, no la comparto con cualquiera. La fama es un amante cruel, que ama más al talento, y espero que en tus raíces lo tengas. Te aplaudo el valor que tienes de estar aquí, en La Casa”.

Elaine Haro se posicionó con Alexis Ayala

“Te gusta que nos paremos aquí; a diferencia de los demás, no he podido generar un vínculo contigo. Te respeto por los años que tienes, de trabajo, de inteligencia emocional, solo me da pena que la utilices molestar a los demás y que lo ocultes detrás de (la frase) ‘es un juego’. Las herramientas positivas que tenemos, de deben utilizar para hacer cosas positivas y no negativas”, dijo Elaine.

Pero Alexis respondió: “La casa no es una casa a jugar positivo o negativo, es para revolver las cosas y conocernos y a nosotros mismo. Lo único que haces es jugar a Romeo y Julieta, y si no te sales de esa historia, será la única que vas a contar. Eres una mujer joven llena de talento tienes mucho más qué contar”.

Aldo De Nigris se posicionó con Facundo

“Sinceramente te digo que he notado comentarios tuyos hacia personas de mi cuarto pasivo-agresivos. Tiras la piedra y escondes la mano, y entre broma y broma la verdad se asoma. Eres de buen corazón, no quieras ser el villano o hacer pedo donde no hay”, dijo Aldo.

“Esconder la mano, jamás, me gusta decir las cosas de frente y recibir los trancazos en el pecho. Esperaba esto de varios, y no lo esperaba de un amigo. Pensaba que era muy derecha la gente regia, pero ahora no entiendo bien tu estrategia. Pensaba que no se iban a agüitar con la carilla y me salieron bastante niñas. Veo que estás aventándome cerillos para que se prendan estos fuegos, pero los veo en La Casa jugando todos mis juegos”, respondió Facundo.